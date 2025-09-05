Головні новини 4 вересня: Ребров втрачає Яремчука та Циганкова, Україна громить Норвегію, фіаско Німеччини і Нідерландів
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 4 вересня.
Україна
Україна U-18 знищила Норвегію в матчі з 7 голами – один із них нагадав легендарний дует збірної Італії.
Полісся відпустило свого легіонера в Європу і прагне підсилитись вигнанцем Динамо, а Зоря підписала автора історичного гола житомирців в єврокубках.
Гравець збірної України офіційно покинув іменитий клуб Бундесліги.
Відбір на ЧС-2026
Головний тренер збірної України Сергій Ребров на прес-конференції перед поєдинком з Францією оцінив шанси на вихід на Мундіаль.
Лазарет національної команди поповнився черговим зірковим футболістом, а ще один лідер пропустив передматчеве тренування.
Дідьє Дешам окреслив сильні сторони збірної України, а Кіліан Мбаппе згадав лише одного гравця.
Відбулись чергові кваліфікаційні матчі за вихід на чемпіонат світу. Німеччина сенсаційно програла Словаччині, а Нідерланди на останніх хвилинах втратили перемогу над Польщею. Іспанія не мала проблем з Болгарією, а Туреччина дотисла Грузію.