Збірна України

Зінченко, Мудрик, Циганков та інші легіонери приєднались до збірної України – Ребров чекає на одноклубника Мессі

Англія втратила двох зіркових гравців перед матчем з Україною.

Збірна України U-21 розпочала підготовку до матчів з Німеччиною та Північною Ірландією.

Україна

Павелко програв одразу дві апеляції в суді – відсторонення від посади президента УАФ продовжується, з'явився новий доказ.

Це поки не офіційна інформація, але близьке до клубу джерело повідомило, що Гармаш розірвав контракт із Динамо. Окрім того, кияни відпустять легіонера за кордон.

"Побачимося у судах, пане Маркевичу!": вогняна відповідь агента Білейчука на заяву головного тренера Карпат.

Світ

Рамос офіційно повернувся в рідний клуб. Серхіо зароблятиме в Севільї майже копійки – клуб Бензема пропонував у 20 разів більше.

Мессі дублем асистів допоміг Інтеру Маямі здолати Лос-Анджелес – повернення Кривцова виявилось фартовим.

Моурінью посварився з гравцями Роми – команді набридла безідейність.