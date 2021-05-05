Ліга чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті впевнено переграв ПСЖ із допомогою Зінченка і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів – відео голів і огляд матчу-відповіді 1/2 фіналу турніру.

Українець не стримав сліз після виходу Манчестер Сіті у фінал ЛЧ. Мадридський Реал оприлюднив заявку на другий півфінал з Челсі – без Варана, але з Рамосом і Луніним.

Керманич Челсі Томас Тухель назвав запоруку успіху, яка виведе лондонців у фінал Ліги чемпіонів. Тим часом Зінедін Зідан розповів про стан Рамоса і єдиний недолік мадридців, який його турбує.

Україна

Роман Санжар офіційно став головним тренером Олімпіка, а Яя Туре зберіг свою посаду. Донецький Шахтар готує на матч з Минаєм сенсаційного дебютанта, який вже провів тренування з "гірниками".

Андрій Шевченко може викликати на Євро-2020 більше гравців – УЄФА розширив заявку збірних. Хавбек Артем Бондаренко прокоментував прем'єрний виклик у збірну України.

Зірка Зорі Дмитро Іванісеня веде перемовини з чемпіоном Польщі, а його одноклубник Владлен Юрченко може перебратися до Угорщини.

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