Головні новини 4 травня: Зінченко доклався до виходу Ман Сіті у фінал Ліги чемпіонів, Моурінью повертається до Італії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 4 травня.
Ліга чемпіонів
Англійський Манчестер Сіті впевнено переграв ПСЖ із допомогою Зінченка і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів – відео голів і огляд матчу-відповіді 1/2 фіналу турніру.
Українець не стримав сліз після виходу Манчестер Сіті у фінал ЛЧ. Мадридський Реал оприлюднив заявку на другий півфінал з Челсі – без Варана, але з Рамосом і Луніним.
Керманич Челсі Томас Тухель назвав запоруку успіху, яка виведе лондонців у фінал Ліги чемпіонів. Тим часом Зінедін Зідан розповів про стан Рамоса і єдиний недолік мадридців, який його турбує.
Україна
Роман Санжар офіційно став головним тренером Олімпіка, а Яя Туре зберіг свою посаду. Донецький Шахтар готує на матч з Минаєм сенсаційного дебютанта, який вже провів тренування з "гірниками".
Андрій Шевченко може викликати на Євро-2020 більше гравців – УЄФА розширив заявку збірних. Хавбек Артем Бондаренко прокоментував прем'єрний виклик у збірну України.
Зірка Зорі Дмитро Іванісеня веде перемовини з чемпіоном Польщі, а його одноклубник Владлен Юрченко може перебратися до Угорщини.
Інші топ-події
Жозе Моурінью офіційно очолить Рому з нового сезону. Португалець пояснив мотиви свого приходу на посаду наставника римлян.
Іспанська Барселона переконала Мессі продовжити контракт – сторони близькі до завершення перемовин. Мюнхенська Баварія офіційно попрощалась із Хаві Мартінесом.