Головні новини 4 травня: Реал – фіналіст ЛЧ, перший трофей Реброва, Шевченко може стати президентом
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 4 травня.
Ліга чемпіонів
Реал оформив феєричний камбек у другому півфіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Матч перевернули Бензема й Родріго, перемігши із загальним рахунком 6:5 за сумою двох матчів. У фіналі 28 травня в Парижі мадридці зустрінуться з Ліверпулем.
Українці за кордоном
Динамо вирвало вольову перемогу над Базелем: резервісти врятували від першої поразки у 2022 році. Також кияни анонсували ще один благодійний спаринг.
Шевченко може стати президентом італійського клубу: вже відбулась зустріч із власниками. Інша легенда киян – Сергій Ребров – завоював перший трофей з Аль-Айном і патріотично відсвяткував тріумф.
Збірна України
Україна знищила Північну Ірландію на паралімпійському чемпіонаті світу, продовживши впевнену ходу із загальним рахунком 12:0.
Шотландія – Україна: стартувала друга хвиля продажу квитків на матч плей-офф відбору до ЧС-2022.