"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за неділю, 4 травня 2025 року.

Україна

Рома завдяки голу Довбика увірвалась у зону Ліги чемпіонів – лише троє кращі за українця.

Шахтар вперше за 25 років не зіграє в Лізі чемпіонів.

Олександрія в більшості переграла Полісся та продовжила переслідування Динамо – "вовки" можуть лишитись без єврокубків.

Металіст 1925 врятувався з 0:2 у харківському дербі, Полтава на шляху до УПЛ: Перша ліга.

Зоря на виїзді вигризла нічию з ЛНЗ – автогол екс-захисника Динамо не врятував Григорчука і Ко від чергового фіаско

"Хотіли змусити Динамо помилятись": дублер рекордсмена УПЛ потрапив під роздачу, його батько – зірковий екс-голкіпер. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Ярмолюк переміг МЮ у битві з сімома голами, Ньюкасл врятувався у "пташиному дербі", Тоттенхем не зміг здолати Вест Хем.

"Суддя – під***с": фанати Вереса облаяли героя війни під час матчу УПЛ.

Ігнатенко достроково став чемпіоном Словаччини – українець долучився до абсолютного рекорду й може зіграти з Динамо

Світ

Реал ледь не зганьбився, ведучи 3:0 вдома проти Сельти – Гюлер оформив 1+1, дубль Мбаппе, а потім все пішло не так.

Челсі впевнено переміг Ліверпуль – лондонці зберегли місце в зоні ЛЧ, Палмер перервав 18-матчеву безгольову серію.

Барселона зіткнулася з величезною проблемою перед ЛЧ з Інтером – Флік придумав план і втратив дебютанта через травму.

Ювентус витиснув Довбика із зони ЛЧ, зігравши унічию з Болоньєю – Орсоліні ледь не оформив "сухий лист".