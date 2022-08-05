Єврокубки

Зоря впевнено перемогла Універсітатю в кваліфікації Ліги конференцій – луганці провели перший за 9 місяців матч.

Ліга Європи: екс-гравець Дніпра наблизив зустріч з українським клубом, Фенербахче розгромив Словацко.

Ліга конференцій: Петряк забив гол у надрезультативному матчі, Кочергін і Качараба з перемогами, сенсаційна поразка Цітаішвілі та компанії.

Україна

Клуби УПЛ не змогли затвердити створення єдиного телепулу. Рух виявився єдиним клубом, який проголосував проти, але пояснив свою позицію.

Ярмоленко зазнав першої поразки при Реброві – Аль-Айн поступився середняку з Саудівської Аравії.

Шахтар переглядає вихованця Динамо, якого виставив за двері новий тренерський штаб СК Дніпро-1.

Не в Полтаві: Ворскла офіційно визначилась, де проводитиме домашні матчі УПЛ.

Офіційні трансфери

Алекс Теллес: Манчестер Юнайтед ⇒ Севілья

Ренату Санчеш: Лілль ⇒ ПСЖ

Ісмаїлі: Шахтар ⇒ Лілль

Рікі Пуч: Барселона ⇒ Лос-Анджелес Гелаксі

Адемола Лукман: РБ Лейпциг ⇒ Аталанта.