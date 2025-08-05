Жеребкування єврокубків

Результати жеребкування плей-офф ЛЧ – Динамо отримало не найгіршого суперника, з яким може зіграти.

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи – Шахтар і Динамо отримали оптимальних суперників.

Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій – відомі потенційні суперники Шахтаря, Полісся та інших.

Полісся зухвало відреагувало на результати жеребкування наступного раунду Ліги конференцій.

Україна

Металіст 1925 провалив камбек в УПЛ, не зумівши переграти Оболонь – кияни спокійно забрали нічию.

Динамо – Пафос: прес-конференція Шовковського – дві втрати перед матчем Ліги чемпіонів та труднощі в підготовці.

Син Гусєва може здійснити сенсаційний перехід до дебютанта УПЛ.

Син легенди Волині голом врятував свою іноземну команду від поразки.

Світ

Барселона оформила "маніту" та 12:3 за два матчі, але втратила лідера – Рашфорд забив прем'єрний гол, дубль Гаві.

Миколенко відіграв повний матч проти тріумфатора – МЮ виграв передсезонний турнір АПЛ.

Реал попрощався з трансферним провалом – 30 мільйонів на вітер і жодної хвилини на полі.

Ліверпуль зіграв два матчі з Атлетіком – Гакпо оформив унікальний "хет-трик", Салах провалився з панєнкою.