Головні новини 4 серпня: жереб для Динамо, Шахтаря і Полісся у єврокубках, провали Металіста 1925 та Салаха
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 4 серпня.
Жеребкування єврокубків
Результати жеребкування плей-офф ЛЧ – Динамо отримало не найгіршого суперника, з яким може зіграти.
Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи – Шахтар і Динамо отримали оптимальних суперників.
Результати жеребкування плей-офф Ліги конференцій – відомі потенційні суперники Шахтаря, Полісся та інших.
Полісся зухвало відреагувало на результати жеребкування наступного раунду Ліги конференцій.
Україна
Металіст 1925 провалив камбек в УПЛ, не зумівши переграти Оболонь – кияни спокійно забрали нічию.
Динамо – Пафос: прес-конференція Шовковського – дві втрати перед матчем Ліги чемпіонів та труднощі в підготовці.
Син Гусєва може здійснити сенсаційний перехід до дебютанта УПЛ.
Син легенди Волині голом врятував свою іноземну команду від поразки.
Світ
Барселона оформила "маніту" та 12:3 за два матчі, але втратила лідера – Рашфорд забив прем'єрний гол, дубль Гаві.
Миколенко відіграв повний матч проти тріумфатора – МЮ виграв передсезонний турнір АПЛ.
Реал попрощався з трансферним провалом – 30 мільйонів на вітер і жодної хвилини на полі.
Ліверпуль зіграв два матчі з Атлетіком – Гакпо оформив унікальний "хет-трик", Салах провалився з панєнкою.