"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 4 серпня.

Україна

Динамо перестріляло Оболонь в дербі – історичний Ярмоленко, 6 голів, 2 скасовані, спека VAR, шоу Черненка і Буяльського.

Ярмоленко вперше забив після повернення в Динамо – гол став ювілейним.

Верес – Шахтар: скандальний гол Матвієнка зарахували помилково – пояснення Комітету арбітрів УАФ.

КДК УАФ оголосив покарання Попову – захисник Динамо ледь не травмував суперника у матчі з Минаєм.

Кубок України: результати жеребкування 3-го попереднього етапу – кривдники Маркевича та інші дізналися суперників.

Українці за кордоном

Трубін може замінити Луніна у Реалі – рекордсмен Ліги чемпіонів хоче влаштувати рокіровку українців. Водночас Андрій став ціллю переможця Ліги Європи, а Бенфіка готує пропозицію Шахтарю щодо Анатолія.

Маліновський зазнав нищівної критики – у Марселі незадоволені українцем, якому озвучили невтішний прогноз. Середняк Серії А готовий підписати Руслана на місце росіянина.

Довбик завершує перехід у Жирону – форвард вилетів до Іспанії. Також став відомий термін контракту і дата можливого дебюту Артема за нову команду.

Офіційні трансфери

Чигринський офіційно повернувся у Шахтар.

Мілан оголосив про трансфер уже восьмого новачка – він у трійці найдорожчих

Лаціо підписав півзахисника, за яким полював Моурінью – він повинен замінити Мілінковіча-Савіча.

Челсі оформив трансфер захисника збірної Франції – знову великі гроші та довгий контракт.