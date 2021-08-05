Україна

Київське Динамо втратило перемогу над Фенербахче в спарингу – відео голів та огляд контрольного поєдинку.

Іван Федик офіційно покинув Рух – перша відставка сезону вже після двох турів УПЛ. Згодом львівський клуб оголосив про повернення Кучука на посаду керманича команди.

Екс-оборонець Динамо Євген Хачеріді за крок від сенсаційного повернення до Прем'єр-ліги. Харківський Металіст 1925 підсилився бразильцем з Фігейренсе.

Ліга чемпіонів

Лісабонська Бенфіка впевнено перемогла Спартак у Москві в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Празька Славія з трагедією Качараби програла Ференцварошу Харатіна, а Динамо Загреб не дотиснуло Легію.

"Маркевич засмутиться": новий тренер збірної України та його перші проблеми після матчу Шахтаря у Лізі чемпіонів. Генк – Шахтар: Де Дзербі знайшов нового генерала, очевидний прогрес і помітний недолік, що провокує "валідол".

Інші топ-події

Іспанська Барселона отримає гроші на новий контракт із Мессі. Французький Монако знову підсилився перед ймовірною битвою з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

69-річний Луї ван Гал втретє очолив збірну Нідерландів і оцінив своє повернення до роботи після перерви на 5 років.