Футзал: збірна України

У півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії. Наші хлопці провели хорошу гру, але не забили пенальті на останніх секундах.

Олександр Косенко вже озвучив завдання на матч за третє місце. Там суперником "синьо-жовтих" стане Іспанія.

"Потріпали фаворита, аж пір'я летіло": тотальний респект збірній з футзалу, на Росії підгоріло через українських фанів

Україна

Динамо не обіграло Левскі: Київ привозить гол сам собі, травма лідера, камбек Бєсєдіна та експерименти з позиціями.

Стартував Winter Cup. Полісся здобуло вольову перемогу над Вересом, Олександр Усик дебютував і втратив класний шанс забити гол. Металіст у видовищному матчі здолав Чорноморець.

Луганська Зоря підсилилась захисником молодіжної збірної України.

Світ

Манчестер Юнайтед сенсаційно вилетів на ранній стадії Кубка Англії – Роналду не забив пенальті.

Проти Андрія Ярмоленка відкрили справу в Англії, в українця можуть бути проблеми через діяльність на батьківщині.

Луїс Адріано перейшов у Антальяспор, за який виступає інший екс-гравець Шахтаря.

Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду