Головні новини 4 лютого: Україна програла Росії на Євро з футзалу, Ярмоленко опинився під слідством в Англії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 4 лютого.
Футзал: збірна України
У півфіналі Євро-2022 збірна України програла Росії. Наші хлопці провели хорошу гру, але не забили пенальті на останніх секундах.
Олександр Косенко вже озвучив завдання на матч за третє місце. Там суперником "синьо-жовтих" стане Іспанія.
"Потріпали фаворита, аж пір'я летіло": тотальний респект збірній з футзалу, на Росії підгоріло через українських фанів
Україна
Динамо не обіграло Левскі: Київ привозить гол сам собі, травма лідера, камбек Бєсєдіна та експерименти з позиціями.
Стартував Winter Cup. Полісся здобуло вольову перемогу над Вересом, Олександр Усик дебютував і втратив класний шанс забити гол. Металіст у видовищному матчі здолав Чорноморець.
Луганська Зоря підсилилась захисником молодіжної збірної України.
Світ
Манчестер Юнайтед сенсаційно вилетів на ранній стадії Кубка Англії – Роналду не забив пенальті.
Проти Андрія Ярмоленка відкрили справу в Англії, в українця можуть бути проблеми через діяльність на батьківщині.
Луїс Адріано перейшов у Антальяспор, за який виступає інший екс-гравець Шахтаря.
Миколенко готується дебютувати в оновленому Евертоні, дербі делла Мадонніна, повернення Маліновського – анонс вікенду