Наші за кордоном

Довбик і Циганков розірвали учасника Суперкубка Іспанії. Артем організував гол Жирони, забив сам і асистував Віктору, який зробив команду лідером Прімери.

Віталій Миколенко забив за Евертон дебютний гол у сезоні і зрівнявся з Мудриком в АПЛ – Де Дзербі курйозно поцупив перемогу. Манчестер Сіті розгромив Борнмут, Ілля Забарний травмував Холанда.

Сергій Сидорчук забив дебютний гол за Вестерло. Бенфіка перемогла аутсайдера чемпіонату, а Анатолій Трубін знову відстояв на нуль. Ньюкасл переграв Арсенал у скандальному матчі АПЛ з агресивним виходом Зінченка.

Україна

Олександр Шовковський офіційно замінив Луческу в Динамо. Фахівець прокоментував своє призначення на посаду наставника команди.

Колос вирвав нічию з ЛНЗ і обійшов Динамо – безпрограшна серія ковалівців в УПЛ триває. Лідер Зорі вибув до кінця року – на екс-захисника Динамо чекає операція.

Сага з можливим переходом Георгія Судакова у Ювентус набирає обертів. Шахтар повісив багатомільйонний цінник, а італійці знайшли 2 альтернативи українцю.

Європа

Баварія розбила Борусію Д і реабілітувалась за виліт з Кубка Німеччини, а Кейн оформив хет-трик у дебютному Класікері. Інтер на виїзді здолав Аталанту і закріпився на вершині Серії А.

Барселона на останній хвилині вирвала перемогу над Сосьєдадом, але шокувала своєю грою перед матчем з Шахтарем у ЛЧ. Реал випустив офіційну заяву щодо переговорів з Мбаппе.