Головні новини 4 листопада: Луческу наближається до відходу з Динамо, Кухаревич знову забив, трансфер Маліновського
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 4 листопада.
Україна
Ворскла перемогла Львів завдяки дебютному голу Кравця в УПЛ: безвиграшна серія "містян" досягла шести матчів.
Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає місце в ЛЧ після головного фіаско, найгірше Динамо за 17 років та унікальний шанс.
Шахтар планує зимове турне по США. "Гірники" вже провели переговори з клубами Бекхема та Руні.
Динамо
Луческу покине Динамо. Румунський тренер і клуб вже почали перемовини про відхід.
Що відбувається в Динамо? Причини фіаско, атмосфера в команді і чому не все так однозначно.
Кияни покинули Польщу, але не повернулись в Україну. Стало відомо, де команда Луческу готується до дуелі з Чорноморцем.
Українці за кордоном
Шевченко анонсував початок відбудови стадіону в Ірпені. Мілан допоміг солідною сумою.
Тоттенхем нібито досягнув домовленості щодо трансферу Маліновського. Вже названа сума трансферу.
Кухаревич забив у третьому матчі поспіль, але не врятував Хіберніан від розгромної поразки конкуренту. Ребров та Ярмоленко оформили пізній камбек.
Зінченко увійшов у збірну найдорожчих гравців плей-офф ЛЄ, а Миколенко потрапив у десятку найкоштовніших лівих захисників АПЛ.