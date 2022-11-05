Україна

Ворскла перемогла Львів завдяки дебютному голу Кравця в УПЛ: безвиграшна серія "містян" досягла шести матчів.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає місце в ЛЧ після головного фіаско, найгірше Динамо за 17 років та унікальний шанс.

Шахтар планує зимове турне по США. "Гірники" вже провели переговори з клубами Бекхема та Руні.

Динамо

Луческу покине Динамо. Румунський тренер і клуб вже почали перемовини про відхід.

Що відбувається в Динамо? Причини фіаско, атмосфера в команді і чому не все так однозначно.

Кияни покинули Польщу, але не повернулись в Україну. Стало відомо, де команда Луческу готується до дуелі з Чорноморцем.

Українці за кордоном

Шевченко анонсував початок відбудови стадіону в Ірпені. Мілан допоміг солідною сумою.

Тоттенхем нібито досягнув домовленості щодо трансферу Маліновського. Вже названа сума трансферу.

Кухаревич забив у третьому матчі поспіль, але не врятував Хіберніан від розгромної поразки конкуренту. Ребров та Ярмоленко оформили пізній камбек.

Зінченко увійшов у збірну найдорожчих гравців плей-офф ЛЄ, а Миколенко потрапив у десятку найкоштовніших лівих захисників АПЛ.