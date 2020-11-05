Ліга чемпіонів

Черговий лігочемпіонівський день був спекотним. Динамо дало бій Барселоні на Камп Ноу, не обійшлося без чергових голів Мессі та Циганкова.

Кріштіану Роналду вперше зіграв у нинішньому розіграші головного клубного турніру Європи. Португалець так і не зумів забити Ференцварошу. Однак Ювентус розгромив угорців завдяки іншим героям.

Манчестер Юнайтед програв дебютанту ЛЧ, а РБ Лейпциг взяв реванш у ПСЖ за поразку у півфіналі минулого розіграшу. Соболь не зупинив Холанда – всі результати ігрового дня тут.

Україна

Шахтар посприяв унікальному рекорду Ліги чемпіонів. Донеччани після поразки від Борусії отримали порцію критики від соцмереж та німецьких ЗМІ. Тактичний аналіз має пояснення для нищівних 0:6.

Роман Яремчук став найкращим гравцем чемпіонату Бельгії у жовтні.

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