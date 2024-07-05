Головні новини 4 липня: у збірній України розбір провалу на Євро, в УПЛ ділять вільне місце, Жирона хоче зірок Шахтаря
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 4 липня.
Євро-2024
Суперкомп'ютер змінив свій прогноз щодо переможця чемпіонату Європи. Тепер це не Англія. Юліан Нагельсманн ввів жорстке правило в таборі збірної Німеччини перед чвертьфіналом.
Збірна України з Євро вилетіла, тому залишається аналізувати невдачу. Сергій Ребров визнає провальність результату, Андрій Шевченко погоджується.
УПЛ
Два клуби можуть зійтись у битві за місце СК Дніпро-1 в УПЛ. Самі дніпряни в потенційно останні дні існування займаються розпродажем гравців – Динамо втретє може цим скористатись.
Є цікаві новини й в інших командах. ЛНЗ продовжив контракт з екс-вінгером збірної України, а Зоря підписала легіонера з Австрії.
Топ-чемпіонати
МЮ офіційно продовжив контракт з Еріком Тен Хагом. Арсенал заплатив 32 млн євро за збереження основного воротаря.
Серія А опублікувала календар на новий сезон – Маліновський розпочне матчем проти чинного чемпіона.
Жирона знову готує трансферне полювання в УПЛ. До Довбика і Циганкова може приєднатися дует легіонерів Шахтаря.