Євро-2024

Суперкомп'ютер змінив свій прогноз щодо переможця чемпіонату Європи. Тепер це не Англія. Юліан Нагельсманн ввів жорстке правило в таборі збірної Німеччини перед чвертьфіналом.

Збірна України з Євро вилетіла, тому залишається аналізувати невдачу. Сергій Ребров визнає провальність результату, Андрій Шевченко погоджується.

УПЛ

Два клуби можуть зійтись у битві за місце СК Дніпро-1 в УПЛ. Самі дніпряни в потенційно останні дні існування займаються розпродажем гравців – Динамо втретє може цим скористатись.

Є цікаві новини й в інших командах. ЛНЗ продовжив контракт з екс-вінгером збірної України, а Зоря підписала легіонера з Австрії.

Топ-чемпіонати

МЮ офіційно продовжив контракт з Еріком Тен Хагом. Арсенал заплатив 32 млн євро за збереження основного воротаря.

Серія А опублікувала календар на новий сезон – Маліновський розпочне матчем проти чинного чемпіона.

Жирона знову готує трансферне полювання в УПЛ. До Довбика і Циганкова може приєднатися дует легіонерів Шахтаря.