Головні новини 4 квітня: збірна України отримала технічну поразку, кінець саги Луніна, прощання двох легенд
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 4 квітня 2025 року.
Україна
Збірна України офіційно отримала технічну поразку через неявку на матч відбору Євро-2025.
Україна солідно здолала Чехію і очолила групу в жіночій Лізі націй – арбітриня пробачила суперницям хамство.
Андрій Шевченко відреагував на результат виборів до Виконкому УЄФА: "Через політичні фактори Україну не хочуть там бачити".
Кубок України може зазнати революційних змін – подібний формат у Німеччині.
УПЛ
У рамках чемпіонату України відбувся один матч. Оболонь перемогла Інгулець у битві за виживання, наблизивши петровців до вильоту з УПЛ.
Динамо очолило цікавий рейтинг клубів світу – кияни треті за іншим показником.
Топ-чемпіонати
Баварія здобула скандальну перемогу над Аугсбургом, але залишилась без лідера перед чвертьфіналом ЛЧ.
Маліновський повернувся в основу Дженоа, але пропустив усе найцікавіше – драма з комічним офсайдом на вухо.
Еспаньйол влаштував сенсаційний розгром Райо Вальєкано.
Роналду дублем приніс перемогу Аль-Насру в дербі – Кріштіану забив 931 гол у кар'єрі і підняв команду у топ-3.
Українці за кордоном
Лунін дізнався долю на матч проти Валенсії – Анчелотті визначився зі заявкою Реала.
Вихованець Динамо перейшов до команди з другого дивізіону Польщі.
Прощання легенд
Кевін Де Брюйне офіційно покидає Манчестер Сіті після 10 років у клубі.
Матс Хуммельс після завершення сезону взагалі вішає бутси на цвях.