"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 4 квітня 2025 року.

Україна

Збірна України офіційно отримала технічну поразку через неявку на матч відбору Євро-2025.

Україна солідно здолала Чехію і очолила групу в жіночій Лізі націй – арбітриня пробачила суперницям хамство.

Андрій Шевченко відреагував на результат виборів до Виконкому УЄФА: "Через політичні фактори Україну не хочуть там бачити".

Кубок України може зазнати революційних змін – подібний формат у Німеччині.

УПЛ

У рамках чемпіонату України відбувся один матч. Оболонь перемогла Інгулець у битві за виживання, наблизивши петровців до вильоту з УПЛ.

Динамо очолило цікавий рейтинг клубів світу – кияни треті за іншим показником.

Топ-чемпіонати

Баварія здобула скандальну перемогу над Аугсбургом, але залишилась без лідера перед чвертьфіналом ЛЧ.

Маліновський повернувся в основу Дженоа, але пропустив усе найцікавіше – драма з комічним офсайдом на вухо.

Еспаньйол влаштував сенсаційний розгром Райо Вальєкано.

Роналду дублем приніс перемогу Аль-Насру в дербі – Кріштіану забив 931 гол у кар'єрі і підняв команду у топ-3.

Українці за кордоном

Лунін дізнався долю на матч проти Валенсії – Анчелотті визначився зі заявкою Реала.

Вихованець Динамо перейшов до команди з другого дивізіону Польщі.

Прощання легенд

Кевін Де Брюйне офіційно покидає Манчестер Сіті після 10 років у клубі.

Матс Хуммельс після завершення сезону взагалі вішає бутси на цвях.