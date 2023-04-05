Україна

Славен Біліч справді хоче тренувати збірну України – хорватському фахівцю навіть не потрібні гроші. Але він та Сергій Ребров – не єдині претенденти на цю посаду. Журналіст озвучив ще два прізвища.

Ігорю Суркісу запропонували тренера-іноземця з УПЛ – відома реакція президента Динамо.

Михайло Мудрик зіткнувся з принизливим ставленням. ЗМІ розсекретив подробиці хаосу, який панує в Челсі.

Як виглядає Донбас Арена – українські військові показали ексклюзивне відео, пригрозивши окупантам.

Топ-матчі дня

Челсі та Ліверпуль розписали кризову нічию – Мудрику дали мізер, незручна зміна нового тренера, у Клоппа все жахливо.

Ювентус та Інтер не виявили сильнішого у першому півфіналі Кубка Італії. Ромелу Лукаку на останніх секундах врятував "нерадзуррі" від поразки.

Томас Тухель зазнав першого фіаско – Баварія сенсаційно вилетіла з Кубка Німеччини, пропустивши на останній хвилині.

Ілля Забарний дебютував у АПЛ з результативної помилки та опустив Борнмут у зону вильоту.

Визначився перший фіналіст Кубка Іспанії, який зіграє проти переможця пари Барселона – Реал.

Кріштіану Роналду забив чергові голи у Саудівській Аравії.

Трансфери і призначення

Роману Яремчуку більше не довіряють – Брюгге ухвалив рішення щодо майбутнього українця після провального сезону в Бельгії.

Олександр Зінченко ризикує стати жертвою гучного обміну між Арсеналом та Міланом – на місце українця сватають віце-чемпіона світу.

ПСЖ висунув Мессі принизливий ультиматум для продовження контракту. Відхід нападника виглядає неминучим. Тим більше, що Лео вже отримав фантастичну пропозицію.

Зірковий кастинг на нового тренера Мудрика в Челсі: понад 10 варіантів – для бідних, багатих і божевільних.