Україна

Донецький Шахтар на класі здолав Ворсклу в 20-му турі Прем'єр-ліги – відео ювілейного дубля Мораєса і огляд матчу.

Натомість Олександрія програла Динамо на останній хвилині – відео забитих м'ячів і огляд поєдинку.

Закарпатський Минай розписав нічию з Колосом і залишився у небезпечній зоні. Півзахисник "лисиць" Михайло Кополовець завершив кар'єру гравця.

Європа

У рамках АПЛ Манчестер Юнайтед наприкінці матчу дотиснув Брайтон, а Ньюкасл вирвав нічию у Тоттенхема і не пустив "шпор" у топ-4. У Бундеслізі Уніон та Герта розписали бойову нічию у берлінському дербі, автогол подарував Штутгарту мінімальну перемогу над Вердером.

Мадридський Атлетіко програв Севільї та підпустив Реал і Барселону на мінімальну дистанцію у таблиці Ла Ліги. Тим часом Кадіс вирвав три очки у Валенсії, Бетіс втратив перемогу над Ельче, а Сельта за двадцять хвилин знищила Алавес.

Українці за кордоном

Форвард збірної Роман Яремчук не реалізував пенальті, а його Гент втратив перемогу над Стандардом. Окрім того, нападник отримав обіцянку від президента Гента й може змінити клуб після Євро-2020.

Ференцварош продовжив чемпіонську ходу в Угорщині – команда Реброва без Зубкова розбила одного з аутсайдерів. Хавбек національної команди Руслан Маліновський зіграв матч сезону – Аталанта мчить по срібло, а Гасперіні хвалять за українця після невдач збірної.