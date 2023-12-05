Україна

Карпати і 2 клуби УПЛ претендують на легіонера з розкішною статистикою – він забивав навіть в ЛЧ.

Зоря розписала нічию з Рухом, залишившись у зоні прямого вильоту.

Минай – Динамо: УПЛ оголосила офіційне рішення щодо скандального поєдинку.

Олександрія загадково анонсувала першого зимового новачка для Ротаня – повернення "блудного сина" з Америки.

Трансферні чутки

"Шахтарю буде замало 15 мільйонів": в Італії розкрили фінансові апетити донеччан за Судакова.

Циганкова в Жироні може замінити інший українець – клуб Яремчука готовий скласти конкуренцію.

Де Хеа може стати гравцем Ньюкасла – все через серйозну травму основного воротаря.

Барселона замислилась щодо продажу Лєвандовскі – каталонці можуть розірвати контракт з поляком за однієї умови.

Українці за кордоном

"Моментами засяяв геніальністю". Мудрик розчаровує і робить різницю – вайби Азара, думки на 100 миль/год, високі оцінки.

Лунін таємно продовжив контракт із Реалом – легкої втечі з Мадрида взимку не буде.

Русин пропустить ще один матч Сандерленда – джерело розкрило причину зникнення українця зі складу.

Український легіонер заробив божевільне вилучення у Португалії – прохання про допомогу перетворилось на червону картку.