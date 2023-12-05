Головні новини 4 грудня: офіційне рішення щодо скандального матчу Динамо, заміна Циганкову в Жироні з України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 4 грудня.
Україна
Карпати і 2 клуби УПЛ претендують на легіонера з розкішною статистикою – він забивав навіть в ЛЧ.
Зоря розписала нічию з Рухом, залишившись у зоні прямого вильоту.
Минай – Динамо: УПЛ оголосила офіційне рішення щодо скандального поєдинку.
Олександрія загадково анонсувала першого зимового новачка для Ротаня – повернення "блудного сина" з Америки.
Трансферні чутки
"Шахтарю буде замало 15 мільйонів": в Італії розкрили фінансові апетити донеччан за Судакова.
Циганкова в Жироні може замінити інший українець – клуб Яремчука готовий скласти конкуренцію.
Де Хеа може стати гравцем Ньюкасла – все через серйозну травму основного воротаря.
Барселона замислилась щодо продажу Лєвандовскі – каталонці можуть розірвати контракт з поляком за однієї умови.
Українці за кордоном
"Моментами засяяв геніальністю". Мудрик розчаровує і робить різницю – вайби Азара, думки на 100 миль/год, високі оцінки.
Лунін таємно продовжив контракт із Реалом – легкої втечі з Мадрида взимку не буде.
Русин пропустить ще один матч Сандерленда – джерело розкрило причину зникнення українця зі складу.
Український легіонер заробив божевільне вилучення у Португалії – прохання про допомогу перетворилось на червону картку.