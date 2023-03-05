Головні новини 4 березня: Мбаппе переписав історію ПСЖ, фіаско Динамо, Циганков знову асистує в Ла Лізі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 4 березня.
Українці за кордоном
Арсенал дотиснув команду Забарного на 90+7 – джокери врятували Зінченка і Ко у шаленому камбеку, 6 апеляцій про пенальті.
Віктор Циганков елегантно асистував у 3 турі поспіль, але Жирона програла аутсайдеру – екс-форвард Реала вивів із зони вильоту.
Два українці відзначилися голами у Британії і допомогли командам здобути розгромні перемоги.
Україна
Інгулець зганьбив Динамо – розкішний дебют Ковальця, фіаско киян перед битвою з лідером УПЛ і провал дебютанта.
Олександрія відібрала очки у СК Дніпро-1 на останніх хвилинах – Довбик віддав асист і забив скандальний гол.
ФІФА може дозволити легіонерам розривати контракти з українськими клубами.
Світ
Мбаппе історичним голом довершив перемогу ПСЖ – парижани влаштували шалену перестрілку перед виїздом до Баварії.
Челсі втримав перемогу над Лідсом, перервавши серію невдач – репетиція перед Лігою чемпіонів пройшла без Мудрика.
Мілан без шансів програв Фіорентині – нова тактика Піолі зламалася перед ключовим матчем Ліги чемпіонів.
УЄФА покарав 11 клубів Європи – їм загрожує дискваліфікація з єврокубків.