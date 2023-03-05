"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 4 березня.

Українці за кордоном

Арсенал дотиснув команду Забарного на 90+7 – джокери врятували Зінченка і Ко у шаленому камбеку, 6 апеляцій про пенальті.

Віктор Циганков елегантно асистував у 3 турі поспіль, але Жирона програла аутсайдеру – екс-форвард Реала вивів із зони вильоту.

Два українці відзначилися голами у Британії і допомогли командам здобути розгромні перемоги.

Україна

Інгулець зганьбив Динамо – розкішний дебют Ковальця, фіаско киян перед битвою з лідером УПЛ і провал дебютанта.

Олександрія відібрала очки у СК Дніпро-1 на останніх хвилинах – Довбик віддав асист і забив скандальний гол.

ФІФА може дозволити легіонерам розривати контракти з українськими клубами.

Світ

Мбаппе історичним голом довершив перемогу ПСЖ – парижани влаштували шалену перестрілку перед виїздом до Баварії.

Челсі втримав перемогу над Лідсом, перервавши серію невдач – репетиція перед Лігою чемпіонів пройшла без Мудрика.

Мілан без шансів програв Фіорентині – нова тактика Піолі зламалася перед ключовим матчем Ліги чемпіонів.

УЄФА покарав 11 клубів Європи – їм загрожує дискваліфікація з єврокубків.