Україна

Розпочався п'ятий тур Прем'єр-ліги – всі три суботні матчі переможця не виявили. СК Дніпро-1 на останніх секундах вирвав нічию з Ворсклою у поєдинку з трьома вилученнями – як дніпряни врятувалися проти лідера чемпіонату.

Львів і Рух поділили очки в нервовому дербі та залишилися в підвалі турнірної таблиці УПЛ. "Містяни", до речі, перебралися на клубну базу Карпат. Минай у меншості вистояв нічию з Інгульцем – невиразну гру врятували пенальті.

Збірна України офіційно проведе матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії у Києві з глядачами. Карпати зазнали чергової поразки, Метал продовжив переможну серію в Другій лізі.

Європа

Манчестер Сіті сенсаційно розписав нічию із Лідсом – Б'єлса зупинив Гвардіолу. Челсі розгромив Крістал Пелас, але лідером АПЛ став Евертон, який після чотирьох турів йде з ідеальними показниками. "Іриски" вперше за 125 років здобули 7 перемог поспіль на старті сезону.

Вогняний вікенд дарує Бундесліга. Борусія Д розтрощила Фрайбург завдяки феєрії юних зірок. Борусія М залякує Шахтар перемогою в дербі, а РБ Лейпциг продовжив ганьбу Шальке – безвиграшна серія "кнаппен" сягнула 19 матчів.

Атлетіко розписав нічию з Вільяреалом, Бетіс переграв Валенсію та очолив турнірну таблицю Ла Ліги. Реал залишився без правих захисників – катастрофа з обороною перед Лігою чемпіонів і шанс для Шахтаря.

Трансфери

Болонья остаточно вийшла з перемовин щодо Владислава Супряги. Динамо та Шахтар хотіли придбати хавбека Палмейраса – бразильці навідріз відмовили обом клубам. Водночас наші гранди близькі до підписання іспанського форварда.

Баварія підсилюється чемпіоном Європи з Сегунди. Манчестер Юнайтед веде перемовини з агентами Кавані. Ренн підписав гравців Інтера та Ювентуса перед стартом у Лізі чемпіонів.