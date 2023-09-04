Головні новини 3 вересня: збірна України готується до відбору на Євро-2024, Арсенал із Зінченком прибив Ман Юнайтед
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 3 вересня.
Україна
Збірна України розпочала підготовку до Англії та Італії. Підопічні Сергія Реброва вже провели перше тренування в Польщі – позитивний сигнал від Ярмоленка.
Кривбас влаштував нелогічний розгром Колосу й піднявся на третє місце.
Металіст 1925 офіційно отримав нового інвестора – клуб розкрив ім'я рятівника.
Дніпро-1 не зміг обіграти ЛНЗ і покидає Ужгород – феноменальний Пеньков врятував дебют Дулуба.
Світ
Барселона здобула перемогу над Осасуною – Лєвандовскі забив перший гол у сезоні, Хаві дав дебютувати зірковим новачкам.
Інтер розгромив Фіорентину – результативний "хет-трик" Тюрама і дубль Мартінеса винесли "нерадзуррі" на вершину Серії А
Рамос близький до повернення в Іспанію – відомі причини відмови екс-гравця Реала від Саудівської Аравії
Українці за кордоном
Жирона вистраждала чергову перемогу: Довбик не скористався пограбуванням конкурента, тривожний дзвіночок для Циганкова.
Олександр Зінченко вперше за 4 місяці вийшов у основі Арсенала й допоміг здобути феєричну перемогу над Манчестер Юнайтед.
Руслан Маліновський "розчинився" на полі в матчі проти Торіно, в якому Дженоа майже вистраждала нічию.
Віктор Коваленко дебютував за Емполі, але це не стало на заваді Ювентусу.