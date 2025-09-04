Головні новини 3 вересня: поразки збірних України, заявки Динамо та Шахтаря, ПСЖ ігнорує росіянина на користь Забарного
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 3 вересня.
Україна
Миколенко не зіграє матчі відбору ЧС-2026 – Ребров замінив лідера дебютантом з Динамо.
Україна програла Англії U-19 на турнірі в Іспанії: шоу зірочок Ліверпуля, Челсі і Арсенала, які вже грають в АПЛ (ВІДЕО), а Україна U-17 прикро поступилась Катару U-18.
Шахтар та Полісся досі можуть здійснити сенсаційний обмін гравцями збірної – Бондаренко уже натякає на трансфер. Активно провів цей день черкаський ЛНЗ, який встиг запросити фахівця із Шахтаря, а також відпустити одразу двох гравців.
Динамо виставило 50 мільйонів клаусули для заміни Ваната – зарплата новачка та вартість драматичного трансферу. Кияни також можуть оформити трансфер легіонера із Хорватії, за яким полює і клуб українців у Європі.
Шахтар оголосив заявку на матчі Ліги конференцій.
Динамо оголосило заявку на Лігу конференцій – одного гравця відсіяли, відома доля новачків.
Українці за кордоном
ПСЖ забув про виклик Сафонова до збірної Росії – на болотах підгоріло через згадку про Забарного.
Світ
Барселона втратила основного захисника – він вибув майже на місяць та ризикує пропустити старт Ліги чемпіонів.
"Ми хотіли повернути збірну Росії U-17": Чеферін пояснив ізоляцію болотних команд у турнірах УЄФА.