Україна

Миколенко не зіграє матчі відбору ЧС-2026 – Ребров замінив лідера дебютантом з Динамо.

Україна програла Англії U-19 на турнірі в Іспанії: шоу зірочок Ліверпуля, Челсі і Арсенала, які вже грають в АПЛ (ВІДЕО), а Україна U-17 прикро поступилась Катару U-18.

Шахтар та Полісся досі можуть здійснити сенсаційний обмін гравцями збірної – Бондаренко уже натякає на трансфер. Активно провів цей день черкаський ЛНЗ, який встиг запросити фахівця із Шахтаря, а також відпустити одразу двох гравців.

Динамо виставило 50 мільйонів клаусули для заміни Ваната – зарплата новачка та вартість драматичного трансферу. Кияни також можуть оформити трансфер легіонера із Хорватії, за яким полює і клуб українців у Європі.

Шахтар оголосив заявку на матчі Ліги конференцій.

Динамо оголосило заявку на Лігу конференцій – одного гравця відсіяли, відома доля новачків.

Українці за кордоном

ПСЖ забув про виклик Сафонова до збірної Росії – на болотах підгоріло через згадку про Забарного.

Світ

Барселона втратила основного захисника – він вибув майже на місяць та ризикує пропустити старт Ліги чемпіонів.

"Ми хотіли повернути збірну Росії U-17": Чеферін пояснив ізоляцію болотних команд у турнірах УЄФА.