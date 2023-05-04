Україна

Шахтар скандально переграв Минай і зберіг відрив на вершині УПЛ – арбітр не зарахував чистий гол у ворота Трубіна. Даріо Срна визнав, що м'яч потрібно було зараховувати.

СК Дніпро-1 розбив Металіст за тайм – Пеглоу хет-триком та асистом познущався з аутсайдера УПЛ, мовчанка Довбика.

Захисник Металіста побив віковий рекорд чемпіонатів України – попереднє досягнення трималось понад 30 років.

Світ

Манчестер Сіті з рекордним голом Холанда розгромив Вест Хем і обійшов Арсенал на вершині АПЛ.

Інтер влаштував тенісний розгром, Мілан ледве уникнув ганьби. Ювентус нарешті перервав серію без перемог.

Реал завершує трансфер Беллінгема – Мадрид випередив Ман Сіті та Ліверпуль, сторони узгодили контракт.

Ліонель Мессі

Аргентинець вже кілька днів продовжує перебувати в епіцентрі уваги спортивних ЗМІ. Після скандальної поїздки в Саудівську Аравію Мессі може більше не зіграти за ПСЖ, хоча сам Лео наполягає, що не покидав розташування ПСЖ без дозволу.

Зрештою, підсумком цієї історії можна вважати те, що Мессі піде з ПСЖ після закінчення сезону. Клуб більше не буде навіть намагатися продовжити контракт примхливої зірки. У Парижі поки немає одностайної думки щодо цього – скандал розділив фанатів на два табори.