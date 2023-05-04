Головні новини 3 травня: скандальна перемога Шахтаря, історичний рекорд Холанда, епопея Мессі
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 3 травня.
Україна
Шахтар скандально переграв Минай і зберіг відрив на вершині УПЛ – арбітр не зарахував чистий гол у ворота Трубіна. Даріо Срна визнав, що м'яч потрібно було зараховувати.
СК Дніпро-1 розбив Металіст за тайм – Пеглоу хет-триком та асистом познущався з аутсайдера УПЛ, мовчанка Довбика.
Захисник Металіста побив віковий рекорд чемпіонатів України – попереднє досягнення трималось понад 30 років.
Світ
Манчестер Сіті з рекордним голом Холанда розгромив Вест Хем і обійшов Арсенал на вершині АПЛ.
Інтер влаштував тенісний розгром, Мілан ледве уникнув ганьби. Ювентус нарешті перервав серію без перемог.
Реал завершує трансфер Беллінгема – Мадрид випередив Ман Сіті та Ліверпуль, сторони узгодили контракт.
Ліонель Мессі
Аргентинець вже кілька днів продовжує перебувати в епіцентрі уваги спортивних ЗМІ. Після скандальної поїздки в Саудівську Аравію Мессі може більше не зіграти за ПСЖ, хоча сам Лео наполягає, що не покидав розташування ПСЖ без дозволу.
Зрештою, підсумком цієї історії можна вважати те, що Мессі піде з ПСЖ після закінчення сезону. Клуб більше не буде навіть намагатися продовжити контракт примхливої зірки. У Парижі поки немає одностайної думки щодо цього – скандал розділив фанатів на два табори.