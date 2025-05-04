"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 3 травня 2025 року.

Ванат і Нещерет після фінального свистка / Фото ФК Динамо

Україна

Динамо розгромило Інгулець, офіційно позбавивши Шахтар шансів на золото – кияни ще ближче до чемпіонства.

"Бачив, що воротар буде лягати": Ванат – про гол Інгульцю, секрет результативності і останній крок до чемпіонства. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

"Поспішали, дуже хотіли забити": Михайленко розкрив, про що Динамо домовилось у роздягальні. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.

Шахтар напіврезервом розгромив Чорноморець – Бондаренко і шоу бразильця наблизили "гірників" до Олександрії.

Верес у меншості несподівано поступився Оболоні – "пивовари" перервали серію і відштовхнулись від зони вибування.

Трубін відбив пенальті, допомігши Бенфіці втримати перемогу – команда українця продовжує боротьбу за чемпіонство.

Борнмут здобув сенсаційну перемогу над Арсеналом – Забарний провинився з голом, але кілька разів врятував.

Миколенко долучився до гола, але став одним із винуватців нічиєї Евертона, Варді забив 199-й гол і "підмінив" суддю.

Кухаревич вперше забив у Британії за понад два місяці – команда українця переграла прямого конкурента за путівку в ЛЄ.

Таловєров офіційно вилетів з Чемпіоншипу – екс-зірка Шахтаря завдав поразки українцю у потенційно останній грі за Плімут.

Перша ліга: Кудрівка закрутила інтригу в боротьбі за другу путівку до УПЛ, Прикарпаття зі скандалом перемогло Маріуполь.

Світ

Барселона втримала вольову перемогу над аутсайдером Ла Ліги – резервісти підвели Фліка, тер Штеген повернувся.

Інтер напіврезервом переміг Верону, не відпустивши Наполі у відрив – попереду битва з Барселоною за фінал ЛЧ.

ПСЖ зганьбився перед матчем Ліги чемпіонів з Арсеналом – парижани програли сенсації Ліги 1 з українцем у складі.

Баварія примудрилась продовжити "прокляття Кейна" – мюнхенці "втратили" чемпіонство після вогняного камбеку з Лейпцигом.

Атлетіко зіграв внічию з Алавесом, посунувши Циганкова, Вільяреал здолав Осасуну у матчі з 6 голами, Валенсія перемогла.

Аль-Ахлі став володарем Азійської Ліги чемпіонів – екс-зірки Ліверпуля та Мілана з нічним жахом Шахтаря принесли трофей.

40 мільйонів євро на рік: Барселона готує шалений контракт для Ямаля – лідери "блаугранас" виступили проти рішення.