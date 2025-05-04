Головні новини 3 травня: Шахтар офіційно віддав титул, гравець збірної України вилетів у 3-й дивізіон, шок ПСЖ і Баварії
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за суботу, 3 травня 2025 року.
Україна
Динамо розгромило Інгулець, офіційно позбавивши Шахтар шансів на золото – кияни ще ближче до чемпіонства.
"Бачив, що воротар буде лягати": Ванат – про гол Інгульцю, секрет результативності і останній крок до чемпіонства. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.
"Поспішали, дуже хотіли забити": Михайленко розкрив, про що Динамо домовилось у роздягальні. ЕКСКЛЮЗИВ ФУТБОЛ 24.
Шахтар напіврезервом розгромив Чорноморець – Бондаренко і шоу бразильця наблизили "гірників" до Олександрії.
Верес у меншості несподівано поступився Оболоні – "пивовари" перервали серію і відштовхнулись від зони вибування.
Трубін відбив пенальті, допомігши Бенфіці втримати перемогу – команда українця продовжує боротьбу за чемпіонство.
Борнмут здобув сенсаційну перемогу над Арсеналом – Забарний провинився з голом, але кілька разів врятував.
Миколенко долучився до гола, але став одним із винуватців нічиєї Евертона, Варді забив 199-й гол і "підмінив" суддю.
Кухаревич вперше забив у Британії за понад два місяці – команда українця переграла прямого конкурента за путівку в ЛЄ.
Таловєров офіційно вилетів з Чемпіоншипу – екс-зірка Шахтаря завдав поразки українцю у потенційно останній грі за Плімут.
Перша ліга: Кудрівка закрутила інтригу в боротьбі за другу путівку до УПЛ, Прикарпаття зі скандалом перемогло Маріуполь.
Світ
Барселона втримала вольову перемогу над аутсайдером Ла Ліги – резервісти підвели Фліка, тер Штеген повернувся.
Інтер напіврезервом переміг Верону, не відпустивши Наполі у відрив – попереду битва з Барселоною за фінал ЛЧ.
ПСЖ зганьбився перед матчем Ліги чемпіонів з Арсеналом – парижани програли сенсації Ліги 1 з українцем у складі.
Баварія примудрилась продовжити "прокляття Кейна" – мюнхенці "втратили" чемпіонство після вогняного камбеку з Лейпцигом.
Атлетіко зіграв внічию з Алавесом, посунувши Циганкова, Вільяреал здолав Осасуну у матчі з 6 голами, Валенсія перемогла.
Аль-Ахлі став володарем Азійської Ліги чемпіонів – екс-зірки Ліверпуля та Мілана з нічним жахом Шахтаря принесли трофей.
40 мільйонів євро на рік: Барселона готує шалений контракт для Ямаля – лідери "блаугранас" виступили проти рішення.