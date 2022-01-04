Трансфери

Дженоа оформила перший трансфер для Шевченка. Клуб підписав сильного захисника, який запалював у Лізі чемпіонів. А ще Дженоа завершує перехід захисника з клубу АПЛ. Шевченко нібито вмовляє Міранчука переїхати в Геную.

Гравці Челсі шоковані поведінкою Лукаку – клуб визначився з долею скандального форварда. Американський суперталант перейшов у Бундеслігу – другий найдорожчий продаж в історії МЛС. Мората найближчим часом стане гравцем Барселони – дебют може відбутись в Ель Класіко.

Україна

Динамо отримало пропозицію щодо Цітаішвілі – чемпіон Словаччини дає 2 мільйони євро. Георгій цікавить ще клуби з чемпіонату Бельгії та МЛС.

Динамо цікавиться форвардом збірної Еквадору. Десна, за словами журналіста, отримає трансферний бан. УЄФА підготував і для Карпат трансферний бан – "леви" сподіваються на УАФ.

Європа

Манчестер Юнайтед вперше програв з Рангніком. Роналду-капітан страждав до виходу Бруну, а Джонс оформив велике повернення на фоні слабкої гри. Челсі продовжив контракт з Тьягу Сілвою, наблизившись до вирішення потенційної кризи в захисті. Пірло хоче очолити збірну Польщі – екс-одноклубник Шевченка готовий не пустити Росію на ЧС-2022.