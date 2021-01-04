Україна та українці за кордоном

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловив сумнів щодо збільшення кількості команд у чемпіонаті України. Крім того, функціонер розповів про відносини між Шахтарем та Динамо на фоні переїзду на НСК Олімпійський.

Бельгійський Брюгге нібито залишився єдиним претендентом на Маліновського, хоча дружина хавбека спростувала чутки про повернення лідера збірної України до Ліги Жупіле.

Роман Зозуля вперше вийшов на поле після коронавірусу, але його Альбасете залишився на дні турнірної таблиці. Афінський АЕК із Чигринським був розбитий Олімпіакосом – Шахов не потрапив навіть до заявки.

Європа

У чемпіонаті Англії Манчестер Сіті впевнено здолав Челсі на виїзді з парадоксом Зінченка – відео голів та огляд поєдинку.

Тим часом у Серії А Мілан у меншості втримав перемогу над Беневенто і втримався на вершині, а Інтер розтоптав Кротоне. Натомість Аталанта влаштувала побиття Сассуоло в надважливому матчі чемпіонату: Маліновський претендував на пенальті та отримав погані новини.

Мадридський Атлетіко переміг Алавес та повернув лідерство у Ла Лізі, Реал Сосьєдад врятував нічию проти Осасуни. Зате Барселона перемогою над Уескою відсвяткувала 500-й матч Мессі в чемпіонаті.

Інші топ-події

Лондонський Челсі вже почав шукати заміну Лемпарду після фіаско з Манчестер Сіті. Маурісіо Почеттіно організовує чистку в ПСЖ – 5 зірок відкриті для продажу вже в січні.

Президент Серії А закликав повернути на трибуни фанатів, які отримають вакцинацію від COVID-19. Тим часом коронавірус забрав життя відомого бразильського бомбардира Арадо – йому було всього 47.