УПЛ

Карпати з поразки стартували в УПЛ, поступившись Поліссю – скасований гол, два пенальті і "підступний" VAR.

Шахтар дотиснув Епіцентр у першому матчі Турана в Україні – Арда вгадав із замінами, дебютант УПЛ грав краще за Бешикташ.

Кудрівка дебютувала в УПЛ, здолавши Олександрію у грі з двома голами зі штрафних – "аграрії" знову завершили вдев'ятьох.

Колос оголосив про відхід свого легіонера.

Полісся ганебно дебютувало в еліті, чемпіонки принижують 9:0, перемога Шахтаря – стартував чемпіонат України серед жінок.

Українці за кордоном

Циганков допоміг Жироні завоювати перший трофей – каталонці дотисли Вулверхемптон у Кубку Коста-Брава.

Забарний не допоміг Борнмуту уникнути поразки в матчі проти екс-клубу Ярмоленка.

Дячук допустив жахливий привоз у Європі – гарматний удар Желізка не виправив помилку захисника Динамо (ВІДЕО).

Український легіонер голом розпочав переможну ходу європейської команди – ВІДЕО взяття воріт.

Реал готовий продати Луніна – джерело назвало суму, яка влаштує королівський клуб.

Світ

Челсі оголосив про трансфер Хато за 45 мільйонів – Мареска отримав восьмого новачка.

Суперник Динамо офіційно підписав екс-зірку Челсі та ПСЖ напередодні дуелі з киянами в ЛЧ.

Мессі отримав травму у матчі Кубка ліг – Де Пауль відзначився двома асистами, Альба врятував Маямі від фіаско на 90+2.

Порту приголомшив фанатів таємним трансфером екс-форварда Барселони – представили новачка прямо на стадіоні (ВІДЕО).