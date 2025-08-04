Головні новини 3 серпня: Циганков бере перший трофей, переможний старт Шахтаря, фіаско Карпат і Забарного
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 3 серпня.
УПЛ
Карпати з поразки стартували в УПЛ, поступившись Поліссю – скасований гол, два пенальті і "підступний" VAR.
Шахтар дотиснув Епіцентр у першому матчі Турана в Україні – Арда вгадав із замінами, дебютант УПЛ грав краще за Бешикташ.
Кудрівка дебютувала в УПЛ, здолавши Олександрію у грі з двома голами зі штрафних – "аграрії" знову завершили вдев'ятьох.
Колос оголосив про відхід свого легіонера.
Полісся ганебно дебютувало в еліті, чемпіонки принижують 9:0, перемога Шахтаря – стартував чемпіонат України серед жінок.
Українці за кордоном
Циганков допоміг Жироні завоювати перший трофей – каталонці дотисли Вулверхемптон у Кубку Коста-Брава.
Забарний не допоміг Борнмуту уникнути поразки в матчі проти екс-клубу Ярмоленка.
Дячук допустив жахливий привоз у Європі – гарматний удар Желізка не виправив помилку захисника Динамо (ВІДЕО).
Український легіонер голом розпочав переможну ходу європейської команди – ВІДЕО взяття воріт.
Реал готовий продати Луніна – джерело назвало суму, яка влаштує королівський клуб.
Світ
Челсі оголосив про трансфер Хато за 45 мільйонів – Мареска отримав восьмого новачка.
Суперник Динамо офіційно підписав екс-зірку Челсі та ПСЖ напередодні дуелі з киянами в ЛЧ.
Мессі отримав травму у матчі Кубка ліг – Де Пауль відзначився двома асистами, Альба врятував Маямі від фіаско на 90+2.
Порту приголомшив фанатів таємним трансфером екс-форварда Барселони – представили новачка прямо на стадіоні (ВІДЕО).