Віталій Миколенко з капітанською пов'язкою відіграв за Евертон / Twitter клубу

Війна Росії проти України

"Росія вбиває українців": Палкін повідомив про смерть дитячого тренера Шахтаря та наїхав на мовчазних сусідів.

УЄФА заборонив проведення міжнародних матчів у Білорусі – офіційне рішення. Водночас інший окупант благає Лозанну захистити її футбол, який пішов слідом за воєнним кораблем.

Екс-гравець Карпат посмертно отримав звання Героя України.

Українці за кордоном

Евертон став чвертьфіналістом Кубка Англії, а Миколенко провів годину в статусі капітана й травмувався. Перед матчем "іриски" провели чергову акцію на підтримку України: прапори, футболки Віталія і сльози на трибунах.

Відомі й результати жеребкування Кубка Англії: Миколенко їде в Лондон, Зінченко зможе помститись за Ярмоленка.

Двоє українців покинули московський клуб, а Габовда розірвав контракт з білоруським колективом.

Петряк забив розкішний м'яч і підтримав Україну разом зі ще трьома земляками – Лєднєвим, Шабановим та Макаренком.

Плей-офф кваліфікації на ЧС-2022

Шотландія – Україна: наша асоціація футболу просить перенести півфінал відбору.

У Польщі, чиїм суперником були росіяни, з'явилось вікно, адже вона автоматично вийде у фінал плей-офф кваліфікації.

Можливим є протистояння Шотландії з "кадрою" замість матчу з командою Петракова. Виручені від зустрічі кошти підуть на допомогу постраждалим від війни в Україні.