Шахтар – Борусія М

Донецький клуб зазнав тотального фіаско у домашній зустрічі Ліги чемпіонів проти свого основного конкурента за вихід із групи. Вашій увазі відео голепаду у ворота "гірників".

Луїш Каштру назвав причини розгрому Шахтаря після поєдинку, гаряча промова тренера донецького клубу.

Ліга чемпіонів

Реал у феєричному матчі зумів вирвати перемогу в Інтера.

Ліверпуль в гостях познущався над Аталантою, Руслан Маліновський не зміг врятувати італійську команду.

Відбулись також матчі в інших групах, де команди потішили результативним футболом і несподіваними результатами.

Барселона – Динамо

Гравці київського клубу здали заключні тести на коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів.

Мірча Луческу поспілкувався з журналістами та відповів на низку важливих питань щодо поєдинку з Барселоною.

Тренер каталонського клубу назвав слабкі зони Динамо та відзначив мотивацію Барси після кількох невдач у Ла Лізі.