Головні новини 3 листопада: Шахтар зганьбився у Лізі чемпіонів, Динамо протестували у Барселоні, Реал перестріляв Інтер
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 листопада.
Шахтар – Борусія М
Донецький клуб зазнав тотального фіаско у домашній зустрічі Ліги чемпіонів проти свого основного конкурента за вихід із групи. Вашій увазі відео голепаду у ворота "гірників".
Луїш Каштру назвав причини розгрому Шахтаря після поєдинку, гаряча промова тренера донецького клубу.
Ліга чемпіонів
Реал у феєричному матчі зумів вирвати перемогу в Інтера.
Ліверпуль в гостях познущався над Аталантою, Руслан Маліновський не зміг врятувати італійську команду.
Відбулись також матчі в інших групах, де команди потішили результативним футболом і несподіваними результатами.
Барселона – Динамо
Гравці київського клубу здали заключні тести на коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів.
Мірча Луческу поспілкувався з журналістами та відповів на низку важливих питань щодо поєдинку з Барселоною.
Тренер каталонського клубу назвав слабкі зони Динамо та відзначив мотивацію Барси після кількох невдач у Ла Лізі.