Головні новини 3 липня: заявка України на Олімпіаду, презентація Мбаппе, черговий трансфер Динамо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 3 липня.
Україна
Ротань оголосив попередню заявку збірної України на Олімпіаду – багатьох зірок не відпустили, ще 4 треба викинути
Динамо оголосило про підписання лідера СК Дніпро-1.
Шахтар близький до трансферу гравця з Бундесліги – Срна займається його переходом.
Карпати розбили Минай, Рух врятувався з європейським середняком, Вірт постраждав від екс-команди: спаринги клубів УПЛ
Світ
Реал обрав дату презентації Мбаппе – мадридці готують феєричне шоу.
Захиснику-бомбардиру Євро-2024 загрожує дискваліфікація – УЄФА має претензії до святкування гола.
Легенда Шахтаря планує втечу з АПЛ – відхилив пропозицію клубу і має кілька варіантів щодо продовження кар'єри.
Чемпіонський екс-тренер Мілана погодився піднімати з колін клуб Бензема, Канте та інших зірок.