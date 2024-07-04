Україна

Ротань оголосив попередню заявку збірної України на Олімпіаду – багатьох зірок не відпустили, ще 4 треба викинути

Динамо оголосило про підписання лідера СК Дніпро-1.

Шахтар близький до трансферу гравця з Бундесліги – Срна займається його переходом.

Карпати розбили Минай, Рух врятувався з європейським середняком, Вірт постраждав від екс-команди: спаринги клубів УПЛ

Світ

Реал обрав дату презентації Мбаппе – мадридці готують феєричне шоу.

Захиснику-бомбардиру Євро-2024 загрожує дискваліфікація – УЄФА має претензії до святкування гола.

Легенда Шахтаря планує втечу з АПЛ – відхилив пропозицію клубу і має кілька варіантів щодо продовження кар'єри.

Чемпіонський екс-тренер Мілана погодився піднімати з колін клуб Бензема, Канте та інших зірок.