Україна

Динамо наблизилось до підписання сенегальського хавбека, який має досвід виступів за національну команду.

Відбувся нетипово результативний поєдинок УПЛ, де командам вдалось забити 7 м'ячів, а а чергова перемога Зорі збільшила шанси луганців поборотись за срібні медалі.

Шахтар відправив Тайсона у дубль, де бразилець дебютував одразу з гола.

Європа

Манчестер Сіті переміг Лестер та наблизився до чемпіонства, а конкурент Зінченка відзначився голом. В свою чергу Ліверпуль розгромив Арсенал, але перемога мала гіркуватий присмак.

В Італії Ювентус вкотре втратив очки у матчі з аутсайдером, чим збільшив шанси Інтера на тріумф у Серії А.

Баварія у центральному матчі обіграла РБ Лейпциг та вбила усю інтригу у Бундеслізі.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський продовжує підкорювати серця фанів Аталанти, українець двома асистами приніс перемогу своїй команді.

Захисник збірної України Едуард Соболь забив неймовірний гол у чемпіонаті Бельгії.

Артем Шабанов підставив Легію у матчі чемпіонату Польщі, але команді вдалось нівелювати помилку українця.