Головні новини 3 квітня: Ман Сіті позбавив Ліверпуль золота АПЛ, Маліновський феєрить у Серії А, новий легіонер Динамо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 квітня.
Україна
Динамо наблизилось до підписання сенегальського хавбека, який має досвід виступів за національну команду.
Відбувся нетипово результативний поєдинок УПЛ, де командам вдалось забити 7 м'ячів, а а чергова перемога Зорі збільшила шанси луганців поборотись за срібні медалі.
Шахтар відправив Тайсона у дубль, де бразилець дебютував одразу з гола.
Європа
Манчестер Сіті переміг Лестер та наблизився до чемпіонства, а конкурент Зінченка відзначився голом. В свою чергу Ліверпуль розгромив Арсенал, але перемога мала гіркуватий присмак.
В Італії Ювентус вкотре втратив очки у матчі з аутсайдером, чим збільшив шанси Інтера на тріумф у Серії А.
Баварія у центральному матчі обіграла РБ Лейпциг та вбила усю інтригу у Бундеслізі.
Українці за кордоном
Руслан Маліновський продовжує підкорювати серця фанів Аталанти, українець двома асистами приніс перемогу своїй команді.
Захисник збірної України Едуард Соболь забив неймовірний гол у чемпіонаті Бельгії.
Артем Шабанов підставив Легію у матчі чемпіонату Польщі, але команді вдалось нівелювати помилку українця.