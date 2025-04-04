"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 3 квітня 2025 року.

Україна

Збірна України дізналася місце в новому рейтингу ФІФА після фіаско з Бельгією в Лізі націй – зміни на вершині.

Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу.

Помер екс-футболіст Волині та менхенгладбаської Борусії – він брав золото Першої ліги.

Клуб Першої ліги оголосив про трансферну "бомбу" – нарешті оформили сина легенди збірної Бразилії та Барселони

Топ-чемпіонати

Цього дня провідні ліги Європи потішили лише одним матчем. Челсі втримав заслужену перемогу над Тоттенхемом, повернувшись у зону ЛЧ – Палмер перервав результативну посуху.

Арсенал офіційно втратив лідера до кінця сезону – попереду двобій з Реалом у ЛЧ.

День зашкварів УЄФА та ФІФА

Джанні Інфантіно зганьбився заявою про Росію на конгресі УЄФА: "Сподіваюся, скоро ми зможемо повернути їх на територію футболу". Александер Чеферін вирішив не відставати і також оживив надію терористів на повернення у європейські змагання. На "десерт" – УЄФА вшанував пам'ять росіянина, якого ліквідували ЗСУ.

Натомість Андрія Шевченка не обрали до виконкому УЄФА – очільник УАФ став передостаннім у голосуванні.

Українці за кордоном

Лунін ризикує пропустити наступний матч Реала – у "бланкос" несподівана драма з голкіперами перед ЛЧ. Андрій взагалі може вилетіти на тривалий термін.

"Він повинен бути другим воротарем Жирони": Крапивцова розхвалили після дебюту та оцінили перспективи в клубі.

Забарний претендує на звання гравця провального місяця в Борнмуті – тривалий бан не завадив українцю.

Довбик продемонстрував результативність на тренуванні – його голи допомогли здобути перемогу.

Інтер Маямі з Мессі програв команді Смолякова в першому чвертьфіналі КОНКАКАФ – українець став лише свідком тріумфу.