Головні новини 3 квітня: Динамо та Шахтар розминулись в Кубку, УЄФА ігнорує Шевченка і тішить росіян, травма Луніна
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 3 квітня 2025 року.
Україна
Збірна України дізналася місце в новому рейтингу ФІФА після фіаско з Бельгією в Лізі націй – зміни на вершині.
Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу.
Помер екс-футболіст Волині та менхенгладбаської Борусії – він брав золото Першої ліги.
Клуб Першої ліги оголосив про трансферну "бомбу" – нарешті оформили сина легенди збірної Бразилії та Барселони
Топ-чемпіонати
Цього дня провідні ліги Європи потішили лише одним матчем. Челсі втримав заслужену перемогу над Тоттенхемом, повернувшись у зону ЛЧ – Палмер перервав результативну посуху.
Арсенал офіційно втратив лідера до кінця сезону – попереду двобій з Реалом у ЛЧ.
День зашкварів УЄФА та ФІФА
Джанні Інфантіно зганьбився заявою про Росію на конгресі УЄФА: "Сподіваюся, скоро ми зможемо повернути їх на територію футболу". Александер Чеферін вирішив не відставати і також оживив надію терористів на повернення у європейські змагання. На "десерт" – УЄФА вшанував пам'ять росіянина, якого ліквідували ЗСУ.
Натомість Андрія Шевченка не обрали до виконкому УЄФА – очільник УАФ став передостаннім у голосуванні.
Українці за кордоном
Лунін ризикує пропустити наступний матч Реала – у "бланкос" несподівана драма з голкіперами перед ЛЧ. Андрій взагалі може вилетіти на тривалий термін.
"Він повинен бути другим воротарем Жирони": Крапивцова розхвалили після дебюту та оцінили перспективи в клубі.
Забарний претендує на звання гравця провального місяця в Борнмуті – тривалий бан не завадив українцю.
Довбик продемонстрував результативність на тренуванні – його голи допомогли здобути перемогу.
Інтер Маямі з Мессі програв команді Смолякова в першому чвертьфіналі КОНКАКАФ – українець став лише свідком тріумфу.