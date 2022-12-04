Головні новини 3 грудня: Аргентина і Нідерланди у чвертьфіналі ЧС-2022, топ-клуби АПЛ борються за Мудрика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 3 грудня.
Чемпіонат світу
На ЧС-2022 стартував плей-офф. Нідерланди переграли США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса. Підопічні Луї Ван гала забили дивовижний гол.
Аргентина обіграла Австралію і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – Мессі зняв прокляття, фіаско голкіпера та Лаутаро. Між іншим, Лео вперше відзначився в матчі плей-офф чемпіонату світу.
Неймар близький до повернення, але Бразилія втратила двох інших гравців до кінця турніру.
Ганс-Дітер Флік залишиться на чолі збірної Німеччини після фіаско на ЧС-2022.
Україна і світ
Український тренер виграв чемпіонат Камбоджі. Також наші земляки зібрали весь комплект медалей чемпіонату Грузії. Ярослав Ракицький покинув Адана Демірспор, хоча контракт був розрахований ще на півроку.
Манчестер Юнайтед визначився з планами на Мудрика – британський журналіст грає на руку Арсеналу. Агент Довбика оцінив шанси на відхід форварда збірної України з СК Дніпро-1. Трансфер Бєсєдіна: агент форварда Динамо відреагував на чутки про контракт з турецьким клубом.
Пеле перевели на спеціальну медичну допомогу для важкохворих – стан Короля футболу погіршується.