Збірна України

Збірна України може отримати сенсаційного тренера – іменитий європеєць, який працював на Росії. Слідом за Фабріціо Романо ще один журналіст підтвердив інтерес і близькі переговори з Білічем.

Сергій Ребров має ще два варіанти замість збірної України – на фахівця полюють клуби рівня Ліги чемпіонів.

Україна

Скандал в УПЛ: журналіст заговорив, щоМинай та Інгулець могли провести договірний матч. Очільник комітету етики Франческо Баранка прокоментував ці чутки. А от Володимир Шаран обіцяє суд журналісту, назвавши його заяву брехнею.

Світ

Евертон поцупив перемогу в Тоттенхема – вогняний матч з двома червоними, антигерой відродився шедевром, крихти Миколенка.

Грем Поттер менше ніж за добу після звільнення з Челсі міг очолити нову команду. Клуб АПЛ запропонував йому роботу, але фахівець відмовив.

Мудрика купив божевільний профан – звільнення Поттера настільки логічне, наскільки й абсурдне.