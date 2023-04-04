Головні новини 3 березня: збірну замість Реброва може очолити зірковий тренер з Європи, скандал в УПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за понеділок, 3 березня.
Збірна України
Збірна України може отримати сенсаційного тренера – іменитий європеєць, який працював на Росії. Слідом за Фабріціо Романо ще один журналіст підтвердив інтерес і близькі переговори з Білічем.
Сергій Ребров має ще два варіанти замість збірної України – на фахівця полюють клуби рівня Ліги чемпіонів.
Україна
Скандал в УПЛ: журналіст заговорив, щоМинай та Інгулець могли провести договірний матч. Очільник комітету етики Франческо Баранка прокоментував ці чутки. А от Володимир Шаран обіцяє суд журналісту, назвавши його заяву брехнею.
Світ
Евертон поцупив перемогу в Тоттенхема – вогняний матч з двома червоними, антигерой відродився шедевром, крихти Миколенка.
Грем Поттер менше ніж за добу після звільнення з Челсі міг очолити нову команду. Клуб АПЛ запропонував йому роботу, але фахівець відмовив.
Мудрика купив божевільний профан – звільнення Поттера настільки логічне, наскільки й абсурдне.