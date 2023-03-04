Головні новини 3 березня: скандал зі спонсором збірної України, Шахтар не зміг переманити гравця Реброва
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 3 березня.
Скандал зі спонсором збірної
Технічний спонсор збірної України розробив форму Зеніту – обіцянки компанії про розірвання співпраці з окупантами виявились порожніми.
Реакція УАФ виявилася максимально поміркованою. Керівництво українського футболу лишень вимагає пояснень від Joma щодо цього інциденту.
А от львівські Карпати вирішили діяти радикально. "Леви" більше не ведуть справ з іспанцями та вже підписали угоду з Nike.
Україна
Кривбас переміг Колос, взявши реванш за поразку в першому колі – дебютний гол Вернидуба вивів Кривий Ріг на шосте місце.
Шахтар хотів підписати підопічного Реброва – Аль-Айн не влаштувала запропонована сума.
Україна достроково наблизилася до ЧС-2024 з футзалу, навіть не виходячи на паркет.
Світ
Лаціо здобув нелогічну перемогу над Наполі – друга поразка лідера Серії А, майже 8 років очікування "орлів" завершені.
Борусія Д перемогла РБ Лейпциг і обійшла Баварію – Ройс наздогнав найкращого бомбардира в історії Дортмунда.
Роналду перервав результативну серію, не забивши в порожні ворота – Аль-Наср вигриз перемогу у найгіршої команди ліги.