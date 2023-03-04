Скандал зі спонсором збірної

Технічний спонсор збірної України розробив форму Зеніту – обіцянки компанії про розірвання співпраці з окупантами виявились порожніми.

Реакція УАФ виявилася максимально поміркованою. Керівництво українського футболу лишень вимагає пояснень від Joma щодо цього інциденту.

А от львівські Карпати вирішили діяти радикально. "Леви" більше не ведуть справ з іспанцями та вже підписали угоду з Nike.

Україна

Кривбас переміг Колос, взявши реванш за поразку в першому колі – дебютний гол Вернидуба вивів Кривий Ріг на шосте місце.

Шахтар хотів підписати підопічного Реброва – Аль-Айн не влаштувала запропонована сума.

Україна достроково наблизилася до ЧС-2024 з футзалу, навіть не виходячи на паркет.

Світ

Лаціо здобув нелогічну перемогу над Наполі – друга поразка лідера Серії А, майже 8 років очікування "орлів" завершені.

Борусія Д перемогла РБ Лейпциг і обійшла Баварію – Ройс наздогнав найкращого бомбардира в історії Дортмунда.

Роналду перервав результативну серію, не забивши в порожні ворота – Аль-Наср вигриз перемогу у найгіршої команди ліги.