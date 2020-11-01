Наші за кордоном

Руслан Маліновський провів бомбезний матч у Серії А. Вів атаку Аталанти, безліч разів виводив партнерів на удар, створив три супершанси, допоміг обіграти Кротоне та отримав космічну оцінку. Чудовий виступ українця перед Ліверпулем.

Мерсисайдці також перемогли на внутрішній арені – здолали Вест Хем і піднялися на перше місце АПЛ. Андрій Ярмоленко на Енфілді корисно вийшов з лави запасних і значно перевершив конкурента.

Брюгге з Едуардом Соболем на останніх хвилинах втратив перемогу над командою Мар'яна Шведа. Сергій Ребров не втримав вікторію над головним конкурентом в Угорщині, а Роман Григорчук впритул наблизився до лідера в Білорусі. Роман Зозуля не допоміг Альбасете врятуватись і знову впав до зони вильоту.

Україна

Динамо переграло СК Дніпро-1 та зберегло відрив від Шахтаря на чолі УПЛ – Луческу з антирекордом не лякає Барселону, 3 золоті лідери, 18-річний дебютант без роботи перед Лігою чемпіонів. Наставник киян оцінив виступ підопічних.

Олімпік втримав перемогу над Колосом – ковалівці вперше програли на новому стадіоні. Олександрія у рідних стінах розписала бойову нічию з Десною. Артем Мілевський веде переговори з кількома українськими клубами. Шахтар продовжив контракт із вихованцем на тривалий термін.

Європа

Барселона у більшості не змогла переграти Алавес. Каталонці дарують надію Динамо, продовживши безвиграшну серію в Прімері. Ключовим у матчі став дикий фейл голкіпера "блаугранас". Вже у середу Барса зустрінеться з киянами в Лізі чемпіонів. Реал розгромив Уеску та набрав вдвічі більше очок, ніж Барселона – Азар ефектним голом відсвяткував повернення у старт.

Борусія М перед битвою з Шахтарем вперше в історії обіграла РБ Лейпциг. Майбутній візаві Каштру зламав топ-матч, а Нагельсманна покарав списаний австрієць. У вівторок Гладбах зустрінеться з чемпіоном України в рамках Ліги чемпіонів. Баварія та Борусія Д свої матчі виграли навіть без Лєвандовскі та Холанда, відібравши у Лейпцига лідерство в Бундеслізі.

Манчестер Сіті без Зінченка здолав Шеффілд Юнайтед з антирекордом при Гвардіолі – конкурент українця став найкращим. Челсі на виїзді розгромив Бернлі та продовжив позитивну серію.