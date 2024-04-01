Головні новини 31 березня: дубль Довбика, Ярмоленко повернувся і допоміг Динамо перемогти, травма Маліновського
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 31 березня.
Україна
Динамо розтрощило Ворсклу – шедеври Ярмоленка, Ваната і Шапаренка, Бражко з голом і асистом на сенсаційній позиції.
Зоря перемогла Металіст 1925 завдяки дублю Герреро – команда Скрипника переписала свій антирекорд в УПЛ
СК Дніпро-1 не без проблем здолав Колос і повернувся у топ-3 УПЛ – Піхальонок оформив ефектні гол + пас
Світ
Довбик видав фантастику після збірної, класний матч Циганкова: Жирона здобула історичну перемогу й закріпилася в зоні ЛЧ.
Реал переміг Атлетік завдяки дублю Родріго – Лунін знову виручив, Беллінгем не зміг обійти Довбика.
ПСЖ розбив Марсель, понад тайм граючи в меншості – Мбаппе розгнівала заміна, арбітр давав картки не тим гравцям.
Манчестер Сіті та Арсенал розписали нудну нічию на користь Ліверпуля – Зінченко провів матч у запасі.
Українці за кордоном
Довбик забив гол за Жирону вперше за 2 місяці, а згодом оформив дубль – відео влучних ударів.
Безус не забив пенальті в матчі чемпіонату Кіпру – відео невдачі українця.
Травма Маліновського: тренер Дженоа пролив світло на проблеми українця.
Кривцов потрапив у лазарет до Мессі, Чеберко вперше провів повний матч в новому сезоні МЛС.