Україна

Динамо розтрощило Ворсклу – шедеври Ярмоленка, Ваната і Шапаренка, Бражко з голом і асистом на сенсаційній позиції.

Зоря перемогла Металіст 1925 завдяки дублю Герреро – команда Скрипника переписала свій антирекорд в УПЛ

СК Дніпро-1 не без проблем здолав Колос і повернувся у топ-3 УПЛ – Піхальонок оформив ефектні гол + пас

Світ

Довбик видав фантастику після збірної, класний матч Циганкова: Жирона здобула історичну перемогу й закріпилася в зоні ЛЧ.

Реал переміг Атлетік завдяки дублю Родріго – Лунін знову виручив, Беллінгем не зміг обійти Довбика.

ПСЖ розбив Марсель, понад тайм граючи в меншості – Мбаппе розгнівала заміна, арбітр давав картки не тим гравцям.

Манчестер Сіті та Арсенал розписали нудну нічию на користь Ліверпуля – Зінченко провів матч у запасі.

Українці за кордоном

Довбик забив гол за Жирону вперше за 2 місяці, а згодом оформив дубль – відео влучних ударів.

Безус не забив пенальті в матчі чемпіонату Кіпру – відео невдачі українця.

Травма Маліновського: тренер Дженоа пролив світло на проблеми українця.

Кривцов потрапив у лазарет до Мессі, Чеберко вперше провів повний матч в новому сезоні МЛС.