Україна

Шахтар та Динамо зіграли внічию на зборах у Туреччині. І кияни, і донеччани оформили камбеки, програючи по ходу матчу 0:2.

Команда Луческу має серйозні зміни: продала Забарного в АПЛ, встановивши рекорд, відпустила Бєсєдіна до Безуса та достроково повернула захисника, який забивав Барселоні.

Окрім цього, Динамо нібито зробило пропозицію Аль-Айну щодо повернення Ярмоленка.

Шахтар поводився скромніше: підписав легіонера, який у попередньому клубі провів лише місяць, та продав Кривцова у клуб Бекхема.

Мудрик

Привернув увагу до себе Михайло Мудрик. Українець вляпався у расистський скандал і був змушений просити вибачення.

Водночас Футбольна асоціація Англії розпочала розслідування щодо дій таланта. Михайлу може загрожувати до 3 матчів дискваліфікації.

Топ-трансфери

У 5 провідних чемпіонатах Європи 31 січня завершилось трансферне вікно. Футбол 24 ретельно відслідковував усі перипетії в режимі live.

Серед найгучніших переходів були трансфер Канселу з Ман Сіті у Баварію, Жоржінью з Челсі в Арсенал, Порро у Тоттенхем, Бельєріна у Спортінг. Челсі ж домовився із Бенфікою щодо переходу Енцо Фернандеса за рекордні для АПЛ 105 млн фунтів.