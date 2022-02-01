Україна

Україна вийшла у півфінал футзального Євро-2022: "синьо-жовті" драматично здолали Казахстан і можуть зіграти з Росією.

Динамо розгромило Лудогорець у матчі з двома пенальті та вилученням: ефектний старт у Туреччині, але не без проблем.

Натомість Шахтар обіграв Црвену Звезду: дива Трубіна, Нерес оформив дебютний дубль, а Драговіч з голом і асистом пригадав часи Динамо.

Трансфери українців

Сікан офіційно перебрався в Німеччину, де гратиме у Другій Бундеслізі. "Це топ-клуб", – прокоментував свій перехід українець.

Яремчука почали сватати в Евертон до Миколенка. Втім, дуету гравців збірної України в англійській Прем'єр-лізі поки не буде, адже тренер Бенфіки на нього розраховує.

Коноплянка залишиться у Шахтарі до кінця контракту, попри інтерес із Європи.

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