Україна

Динамо знищило Полісся – новачок збірної фєерить після виклику Реброва, Шахтар легко розбив Олександрію, а Верес здобув дебютну перемогу в новому чемпіонаті, сенсаційно перегравши ЛНЗ.

"Таких пенальті можна дати двадцять за гру. Це смішно": Сергій Кравченко про розгром від Динамо і проблеми Полісся

Світ

В чемпіонатах Англії, Італії та Іспанії відбулось одразу кілька сенсаційних матчів. Спочатку Манчестер Сіті примудрився програти Брайтону, а Вест Хем несподівано розгромив Ноттінгем. Продовжила невдалу серію і Астон Вілла, яку розбив Крістал Пелас. В Італії ж сенсаційно програв інший міланський клуб – Інтер поступився Удінезе (1:2). А Райо Вальєкано шокував Барселону, відібравши очки в "блаугранас" – мадридці зуміли відігратись після пропущеного пенальті від Ямаля.

Українці за кордоном

Кухаревич вирвав перемогу для Слована, оформивши хет-трик – відео феєрії українця

Забарний вперше прокоментував перебування з росіянином у ПСЖ: "Я змушений взаємодіяти з ним", а також отримав одну з найнижчих оцінок за вчорашню перемогу над Тулузою (6:3).

Зубков відзначився асистом і став найкращим гравцем матчу в Туреччині – це не допомогло команді втримати перемогу

Трансфери

Шахтар узгодив перехід лідера до команди з АПЛ: новий клубний рекорд

Варді переїжджає в Серію А – 38-річний голеадор обрав сенсаційний клуб