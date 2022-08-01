Війна Росії проти України

Андрій Шевченко прочитав один з віршів Кобзаря – патріотичне відео.

Легенди Металіста відкрили футбольну школу та співпрацюватимуть з клубом УПЛ.

Росія напала на Україну: Шахтар за всеосяжний бан для футболу окупантів, суперник в ЛЧ залякує Динамо (LIVE).

Україна

Шахтар готовий продати ще одного легіонера – є головний претендент, заради якого бразилець скасує попередній перехід завдяки правилу ФІФА. Сергій Палкін став на захист Йовічевіча, викривши СК Дніпро-1 в маніпуляціях. Також гендир Шахтаря виступив за всеосяжний бан російського футболу. Ісмаїлі покинув донецький клуб, в якому провів 9 років.

Віктор Коваленко пройшов медогляд у клубі, де вже грав. Офіційне оголошення трансферу не за горами.

Megogo у списку немає: названі претенденти на повну трансляцію матчів УПЛ.

Світ

Мессі, Неймар та Рамос принесли ПСЖ перемогу в Суперкубку Франції – дебютний титул і солодка помста для Гальтьє.

Англія виграла жіноче Євро, здолавши Німеччину – шалена радість без футболки, рекорд чоловіків побили, Монзуль на висоті.

Карло Анчелотті вказав на двері двом гравцям Реала – легіонер Шахтаря посприяв процесу.