Головні новини 31 липня: транслятори нового сезону УПЛ, Коваленко знову покине Аталанту
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 31 липня.
Війна Росії проти України
Андрій Шевченко прочитав один з віршів Кобзаря – патріотичне відео.
Легенди Металіста відкрили футбольну школу та співпрацюватимуть з клубом УПЛ.
Росія напала на Україну: Шахтар за всеосяжний бан для футболу окупантів, суперник в ЛЧ залякує Динамо (LIVE).
Україна
Шахтар готовий продати ще одного легіонера – є головний претендент, заради якого бразилець скасує попередній перехід завдяки правилу ФІФА. Сергій Палкін став на захист Йовічевіча, викривши СК Дніпро-1 в маніпуляціях. Також гендир Шахтаря виступив за всеосяжний бан російського футболу. Ісмаїлі покинув донецький клуб, в якому провів 9 років.
Віктор Коваленко пройшов медогляд у клубі, де вже грав. Офіційне оголошення трансферу не за горами.
Megogo у списку немає: названі претенденти на повну трансляцію матчів УПЛ.
Світ
Мессі, Неймар та Рамос принесли ПСЖ перемогу в Суперкубку Франції – дебютний титул і солодка помста для Гальтьє.
Англія виграла жіноче Євро, здолавши Німеччину – шалена радість без футболки, рекорд чоловіків побили, Монзуль на висоті.
Карло Анчелотті вказав на двері двом гравцям Реала – легіонер Шахтаря посприяв процесу.