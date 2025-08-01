"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 31 липня.

Єврокубки

Шахтар пройшов у наступний раунд Ліги Європи, вдруге перегравши Бешикташ – Кевін стримав слово, знову забивши туркам.

Полісся розгромило Санта-Колому та "відмило" ганьбу в Лізі конференцій – передасист воротаря, вдалі заміни Ротаня.

Олександрія в меншості розгромно програла Партизану – промахи Безерри, дивні рішення арбітра та 3 червоні картки.

Полісся отримало наступного суперника, українець "насухо" розгромив білорусів, дика дуель з 15 голами: Ліга конференцій.

Вакуленко не врятував Пюнік в дуелі українців, еск-захисник Чорноморця допоміг болгарам пройти ГІК, драма в Грузії.

Ісенко та Романчук оформили реванш з Сараєво, Кучеренко підсобив Данді Юнайтед, форвард Динамо не врятував Зімбру.

Динамо кусає лікті, 6:1 в українському дербі, приниження білорусів та сербів: другий раунд Ліги конференцій завершено.

Екс-клуб Коноплянки вибив Лугано, драма колишніх команд Довбика і Кухаревича, сенсаційний виліт Андерлехта: Ліга Європи.

Трансфери

Галатасарай офіційно викупив Осімхена – найдорожчий трансфер в історії турецького футболу.

Обамеянг офіційно знайшов собі новий клуб – його тренуватиме екс-наставник Шахтаря.

Ноттінгем Форест офіційно підписав героя фіналу Кубка Італії.

Кінець 13-річної епохи: Манчестер Сіті покинув один з головних творців успіху – він запросив до клубу Гвардіолу.

Топ-спаринги

Забарний привіз гол у матчі з Манчестер Юнайтед, посприявши розгрому, Миколенко програв екс-клубу Ярмоленка.

Барселона влаштувала божевільні 7:3 команді екс-зірки МЮ: Ямаль оформив ефектний дубль, арбітр розпочав гольову атаку.

Арсенал пропустив з центра поля і програв Тоттенхему у прем'єрному матчі Дьокереша – Зінченко отримав крихти (ВІДЕО).

Українці за кордоном

Трубін вперше виграв Суперкубок Португалії – він отримав жовту картку за конфлікт із зірковим новачком Спортінга.

Довбик забив за Рому в першому матчі після травми (ВІДЕО).

ПСЖ завершує трансфер Забарного – Романо розкрив деталі.