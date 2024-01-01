В останній день вже минулого року футболу було обмаль. Навіть інсайдери зосередилися на святкових клопотах – звичного засилля трансферних чуток не було. Лише кілька новинок. Одна з них опосередковано стосується Іллі Забарного – Тоттенхем не буде здійснювати спроб підписати українця, а зосередиться на кандидатурі Раде Дрегушіна, який наразі виступає за Дженоа.

За іронією долі, в цей же день Забарний грав проти Тоттенхема. Борнмут програв без шансів, а Іллю перехитрили в одній із гольових атак. У паралельному матчі Арсенал сенсаційно поступився Фулхему. Олександр Зінченко не грав через травму, тож так званим футбольним експертам в Англії доведеться шукати нове пояснення тому, що не так з командою Мікеля Артети.