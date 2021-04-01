Збірна України

Україна не переграла Казахстан у шаленому матчі – друге поспіль домашнє фіаско у відборі ЧС-2022. Роман Яремчук забив першим, але казахи відповіли не менш красивим голом.

Наставник збірної Андрій Шевченко взяв на себе відповідальність за результат матчу та вказав на основні проблеми

Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та встановив унікальне досягнення в історії збірної України, обійшовши Шовковського

Кваліфікація на ЧС-2022

Франція втримала важку перемогу над Боснією і Герцеговиною – "Ле Бльо" відірвалися від України на чотири очки

Суперник збірної України на Євро зганьбив Німеччину, а Англія вирвала перемогу у Польщі

Іспанія та Італія продовжили переможну ходу, Данія вщент розбила Австрію, а Соломон забив за Ізраїль

Вірменія у шаленій перестрілці з румунами здійснила камбек та обійшла Німеччину

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