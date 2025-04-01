"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 31 березня 2025 року.

Україна

"Було рукоприкладство": журналісти озвучили скандальні версії відмови Степанова.

Степанов проігнорував виклик до збірної України через поведінку тренерів: "Його підсрачниками ганяли чи запотиличниками".

Рух може залишитись без тренера після матчу з Динамо в Кубку України.

"Тренерський штаб Реброва – найслабший в історії": Циганик розніс збірну України і Шевченка після фіаско в Лізі націй.

Зірку Шахтаря переконують взяти українське громадянство – агент озвучив сумніви.

Ванат в Англію: журналіст підтвердив інтерес до зірки Динамо з боку претендента на вихід в АПЛ.

Голі сідниці, болото і переможний гол джокера – Нива Т дотиснула Кремінь в матчі Першої ліги.

Бурбас розкрив доходи Реброва та його офіційну зарплату в збірній – УАФ платить лише частину

Світ

Холанд після матчу проти Забарного покинув стадіон на милицях – лідер Ман Сіті ризикує пропустити дербі з МЮ.

Манчестер Сіті назвав діагноз Холанда – бомбардир ризикує відновитись аж під кінець сезону.

Арсенал отримає потужне підсилення на дуель з Луніним в ЛЧ – Артета анонсував повернення лідера через три місяці.

Клуб українця може отримати запрошення на Клубний ЧС – ФІФА обиратиме суперника Челсі з-поміж двох команд.

Українці за кордоном

Степанов забив у п'ятому матчі поспіль і повторив святкування Холанда – відео.

Лунін вийде в основі у другому матчі поспіль – Реал оголосив заявку на Кубок Іспанії без 5 зірок.