Головні новини 31 березня: травма Холанда, Лунін знову зіграє за Реал, рукоприкладство в збірній України
"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за 31 березня 2025 року.
Україна
"Було рукоприкладство": журналісти озвучили скандальні версії відмови Степанова.
Степанов проігнорував виклик до збірної України через поведінку тренерів: "Його підсрачниками ганяли чи запотиличниками".
Рух може залишитись без тренера після матчу з Динамо в Кубку України.
"Тренерський штаб Реброва – найслабший в історії": Циганик розніс збірну України і Шевченка після фіаско в Лізі націй.
Зірку Шахтаря переконують взяти українське громадянство – агент озвучив сумніви.
Ванат в Англію: журналіст підтвердив інтерес до зірки Динамо з боку претендента на вихід в АПЛ.
Голі сідниці, болото і переможний гол джокера – Нива Т дотиснула Кремінь в матчі Першої ліги.
Бурбас розкрив доходи Реброва та його офіційну зарплату в збірній – УАФ платить лише частину
Світ
Холанд після матчу проти Забарного покинув стадіон на милицях – лідер Ман Сіті ризикує пропустити дербі з МЮ.
Манчестер Сіті назвав діагноз Холанда – бомбардир ризикує відновитись аж під кінець сезону.
Арсенал отримає потужне підсилення на дуель з Луніним в ЛЧ – Артета анонсував повернення лідера через три місяці.
Клуб українця може отримати запрошення на Клубний ЧС – ФІФА обиратиме суперника Челсі з-поміж двох команд.
Українці за кордоном
Степанов забив у п'ятому матчі поспіль і повторив святкування Холанда – відео.
Лунін вийде в основі у другому матчі поспіль – Реал оголосив заявку на Кубок Іспанії без 5 зірок.