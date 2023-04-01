Україна

Динамо розсудить "улюблений" арбітр Луческу: суддівські призначення 19-го туру УПЛ

Голкіпер Ворскли повторив подвиг Палопа, вирвавши нічию після 2 нереалізованих пенальті – відео порятунку в компенсований час.

"На мою футболку набили прізвище Сидорчука": фіналіст Ліги Європи розповів, чому так і не дебютував за збірну України.

Світ

Марсель не зумів обіграти Монпельє і подарував ПСЖ шанс збільшити відрив – Маліновський провів посередній матч.

Барселона офіційно підтвердила намір повернути Мессі – каталонський клуб готується до трансферу.

Українці за кордоном

Історія про нібито бажання Андрія Луніна покинути Реал в пошуках ігрової практики отримала продовження. В українця вже є варіанти в АПЛ та Бундеслізі.

Ілля Забарний готується дебютувати за Борнмут – захисник нарешті відновився після травми.

Український легіонер став найкращим гравцем місяця у чемпіонаті Шотландії – він допоміг створити сенсацію у Кубку.