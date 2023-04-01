Головні новини 31 березня: Мессі готує повернення в ПСЖ, Луніна кличуть у два топ-чемпіонати
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 31 березня.
Україна
Динамо розсудить "улюблений" арбітр Луческу: суддівські призначення 19-го туру УПЛ
Голкіпер Ворскли повторив подвиг Палопа, вирвавши нічию після 2 нереалізованих пенальті – відео порятунку в компенсований час.
"На мою футболку набили прізвище Сидорчука": фіналіст Ліги Європи розповів, чому так і не дебютував за збірну України.
Світ
Марсель не зумів обіграти Монпельє і подарував ПСЖ шанс збільшити відрив – Маліновський провів посередній матч.
Барселона офіційно підтвердила намір повернути Мессі – каталонський клуб готується до трансферу.
Українці за кордоном
Історія про нібито бажання Андрія Луніна покинути Реал в пошуках ігрової практики отримала продовження. В українця вже є варіанти в АПЛ та Бундеслізі.
Ілля Забарний готується дебютувати за Борнмут – захисник нарешті відновився після травми.
Український легіонер став найкращим гравцем місяця у чемпіонаті Шотландії – він допоміг створити сенсацію у Кубку.