Головні новини 30 жовтня: Динамо та Шахтар здобули синхронні перемоги, нові біди Барселони, фіаско Ювентуса та Ман Сіті
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 30 жовтня.
Україна
Київське Динамо перестріляло Маріуполь у нервовому поєдинку – відеоогляд матчу з двома шедеврами Сидорчука.
Донецький Шахтар розгромив Десну й продовжив гонитву за Динамо – відео голів та огляд поєдинку Прем'єр-ліги.
Форвард "гірників" Лассіна Траоре пропустить майже рік через травму. Натомість Інгулець та Верес у бойовому матчі не змогли виявити сильнішого.
Європа
У чемпіонаті Англії Манчестер Юнайтед розгромив безідейний Тоттенхем трьома голами. Тим часом Крістал Пелас сенсаційно обіграв Ман Сіті, а Челсі розгромив Ньюкасл і пішов у відрив.
Мадридський Реал перед Шахтарем переграв Ельче завдяки дублю Вінісіуса. Натомість Барселона не обіграла Алавес у першому матчі без Кумана та зазнала нових втрат лідерів.
У Серії А Аталанта врятувалася у трилері з Лаціо, де Маліновський – архітектор божевільної розв'язки. Зате Верона перемогла Ювентус завдяки фантастичному дублю Сімеоне-молодшого.
Українці за кордоном
Оборонець Едуард Соболь відзначився переможним асистом у Бельгії. Вінгер Андрій Ярмоленко дізнався суперника у чвертьфіналі Кубка англійської ліги.
Лісабонська Бенфіка оступилась у матчі з Ешторілом та втратила перше місце – Яремчук відіграв один тайм. Захисник Богдан Мілованов голом врятував хіхонський Спортінг від поразки.