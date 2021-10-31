Україна

Київське Динамо перестріляло Маріуполь у нервовому поєдинку – відеоогляд матчу з двома шедеврами Сидорчука.

Донецький Шахтар розгромив Десну й продовжив гонитву за Динамо – відео голів та огляд поєдинку Прем'єр-ліги.

Форвард "гірників" Лассіна Траоре пропустить майже рік через травму. Натомість Інгулець та Верес у бойовому матчі не змогли виявити сильнішого.

Європа

У чемпіонаті Англії Манчестер Юнайтед розгромив безідейний Тоттенхем трьома голами. Тим часом Крістал Пелас сенсаційно обіграв Ман Сіті, а Челсі розгромив Ньюкасл і пішов у відрив.

Мадридський Реал перед Шахтарем переграв Ельче завдяки дублю Вінісіуса. Натомість Барселона не обіграла Алавес у першому матчі без Кумана та зазнала нових втрат лідерів.

У Серії А Аталанта врятувалася у трилері з Лаціо, де Маліновський – архітектор божевільної розв'язки. Зате Верона перемогла Ювентус завдяки фантастичному дублю Сімеоне-молодшого.

Українці за кордоном

Оборонець Едуард Соболь відзначився переможним асистом у Бельгії. Вінгер Андрій Ярмоленко дізнався суперника у чвертьфіналі Кубка англійської ліги.

Лісабонська Бенфіка оступилась у матчі з Ешторілом та втратила перше місце – Яремчук відіграв один тайм. Захисник Богдан Мілованов голом врятував хіхонський Спортінг від поразки.