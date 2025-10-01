Головні новини 30 вересня: українець тягне Реал в ЛЧ, Ребров готує зміни в збірній, сенсаційна поразка Ліверпуля
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 30 вересня.
Україна
Клуб УПЛ припинить існування у разі вильоту до Першої ліги – Бурбас розкрив деталі.
Ребров вирішив повернути до збірної України двох відомих гравців – вони не отримували виклик близько року.
Ліга чемпіонів
Бенфіка програла Челсі – повернення Моурінью на Стемфорд Брідж, шанс Судакова, Трубін ледь не привіз і покалічив свого.
Реал розгромив Кайрат у Казахстані – Мбаппе оформив хет-трик, Куртуа виконав асист.
Ліверпуль сенсаційно програв Галатасараю, Тоттенхем врятувався від поразки Буде-Глімту, Атлетіко знову забив п'ять.
Чемпіонат світу-2025 U-20
Франція ледве виграла перший матч на ЧС-2025, США влаштували феєричний розгром 9:1, Норвегія та Колумбія перемогли.
Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф.
Українці за кордоном
Український воротар Реала відбив пенальті у матчі Юнацької ліги УЄФА.
Коваленко офіційно приєднався до лідера несподіваного чемпіонату – став одноклубником скандального росіянина.