Україна

Клуб УПЛ припинить існування у разі вильоту до Першої ліги – Бурбас розкрив деталі.

Ребров вирішив повернути до збірної України двох відомих гравців – вони не отримували виклик близько року.

Ліга чемпіонів

Бенфіка програла Челсі – повернення Моурінью на Стемфорд Брідж, шанс Судакова, Трубін ледь не привіз і покалічив свого.

Реал розгромив Кайрат у Казахстані – Мбаппе оформив хет-трик, Куртуа виконав асист.

Ліверпуль сенсаційно програв Галатасараю, Тоттенхем врятувався від поразки Буде-Глімту, Атлетіко знову забив п'ять.

Чемпіонат світу-2025 U-20

Франція ледве виграла перший матч на ЧС-2025, США влаштували феєричний розгром 9:1, Норвегія та Колумбія перемогли.

Україна U-20 не втримала перемогу над Панамою на ЧС-2025 – дві спроби вилучити українців, "синьо-жовті" майже в плей-офф.

Українці за кордоном

Український воротар Реала відбив пенальті у матчі Юнацької ліги УЄФА.

Коваленко офіційно приєднався до лідера несподіваного чемпіонату – став одноклубником скандального росіянина.