Трансфери за участю українських клубів

Динамо продовжує відпускати гравців у Європу. Супряга нарешті спробує свої сили в Серії А, його орендувала Сампдорія. Іншого нападника Еріка Раміреса кияни відпустили в Іспанію.

Шахтар теж не тримає своїх гравців в Україні. Сікан завершує трансфер в Німеччину і вже покинув розташування клубу. Ігнатенко спробує свої сили у чемпіонаті Франції, де одягатиме футболку Бордо.

Водночас Чорноморець попрощався з 8-ма гравцями, а Григорчук очікує на підписання. Агент Довбика підтвердив, що Торіно ним справді цікавиться.

Несподіване Полісся: Усик став гравцем житомирян, вже відома дата дебютного матчу титулованого боксера.

Інші топ-переходи

Ліверпуль підписав зіркового вінгера Порту. Він обійшовся "червоним" у 40 мільйонів євро.

Ньюкасл витратив на новачка на 10 млн більше, побивши свій власний трансферний рекорд. Це зірка Ліона переїхав на Туманний Альбіон.

Манчестер Сіті підсилиться форвардом збірної Аргентини: Рівер Плейт підтвердив трансфер.

Світ

Єгипет у чвертьфіналі переграв Марокко, надважливу роль відіграв Салах. В іншому поєдинку Сенегал переміг Екваторіальну Гвінею. Це означає, що визначились півфінальні пари Кубка Африки.

Форвард Манчестер Юнайтед опинився в епіцентрі скандалу: кохана звинувачує його у жорстокому побитті до крові, а гравця вже заарештували.

Лєднєв створив 3 супермоменти, але героєм європейського дебюту динамівця став інший українець. Швед віддав асист, розпочавши переможний камбек Мехелена.