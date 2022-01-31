Головні новини 30 січня: Динамо відпустило Супрягу і легіонера в Європу, переїзд хавбека Шахтаря у Францію, скандал в МЮ
Футбол 24 презентує дайджест головних новин за 30 січня.
Трансфери за участю українських клубів
Динамо продовжує відпускати гравців у Європу. Супряга нарешті спробує свої сили в Серії А, його орендувала Сампдорія. Іншого нападника Еріка Раміреса кияни відпустили в Іспанію.
Шахтар теж не тримає своїх гравців в Україні. Сікан завершує трансфер в Німеччину і вже покинув розташування клубу. Ігнатенко спробує свої сили у чемпіонаті Франції, де одягатиме футболку Бордо.
Водночас Чорноморець попрощався з 8-ма гравцями, а Григорчук очікує на підписання. Агент Довбика підтвердив, що Торіно ним справді цікавиться.
Несподіване Полісся: Усик став гравцем житомирян, вже відома дата дебютного матчу титулованого боксера.
Інші топ-переходи
Ліверпуль підписав зіркового вінгера Порту. Він обійшовся "червоним" у 40 мільйонів євро.
Ньюкасл витратив на новачка на 10 млн більше, побивши свій власний трансферний рекорд. Це зірка Ліона переїхав на Туманний Альбіон.
Манчестер Сіті підсилиться форвардом збірної Аргентини: Рівер Плейт підтвердив трансфер.
Світ
Єгипет у чвертьфіналі переграв Марокко, надважливу роль відіграв Салах. В іншому поєдинку Сенегал переміг Екваторіальну Гвінею. Це означає, що визначились півфінальні пари Кубка Африки.
Форвард Манчестер Юнайтед опинився в епіцентрі скандалу: кохана звинувачує його у жорстокому побитті до крові, а гравця вже заарештували.
Лєднєв створив 3 супермоменти, але героєм європейського дебюту динамівця став інший українець. Швед віддав асист, розпочавши переможний камбек Мехелена.