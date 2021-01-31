Динамо почало другий збір у Туреччині із поразки

Україна

Динамо в першому матчі на турецькому зборі програло Лудогорцю, голи забивали виключно суперники киян.

Владислав Вакула покинув Десну і вже оформив перехід у другий клуб за минулий місяць.

Триває сага із переходом Віктора Коваленка в Аталанту. Італійський тренер спрогнозував роль українця в Серії А, а тамтешній ЗМІ озвучив компенсацію для Шахтаря.

Світ

Реал сенсаційно поступився Леванте в рамках Ла Ліги. Тібо Куртуа парирував пенальті, але цього виявилося замало.

Манчестер Юнайтед та Арсенал розписали нічию в центральному матчі туру АПЛ. Ман Сіті скористався втратами конкурентів і пішов у відрив. Зінченко у поєдинку про Шеффілда запам'ятався класним ударом.

Златан Ібрагімовіч знову не забив пенальті, однак Мілан зумів обіграти Болонью та залишитися на першому місці. Інтер та Ювентус свої матчі теж виграли.

Палмейрас здобув Кубок Лібертадорес – Луїс Адріано взяв трофей, тренер Сантоса влаштував цирк за мить до фатального гола.

Українці за кордоном

Роман Зозуля перервав безгольову серію, яка тривала з жовтня. Українець забив переможний м'яч і витягнув свою команду із зони вильоту.

Богдан Бутко не зміг завершити свій перехід в турецький Ерзурум.

Ференцварош продовжує лихоманити – команда Сергія Реброва знову не змогла перемогти, а Ігор Харатін не реалізував пенальті.